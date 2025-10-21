Subprefectul județului, Dragoș Udvuleanu, declară că este dispus să asculte și să sprijine pe oricine are nevoie de ajutorul său

marți, octombrie 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
Iată ce declară subprefectul județului Giurgiu, Dragoș Udvuleanu, pe rețelele de socializare:

„Prieteni,

De multe ori, oamenii nu au nevoie de promisiuni, ci doar de cineva care să îi asculte cu adevărat. Cred că acesta este rostul nostru, al celor din administrație: să fim aproape de oameni, să înțelegem ce îi apasă și să căutăm soluții reale, nu scuze,

Programul oficial de audiențe are loc în fiecare miercuri, între orele 12:00 și 14:00, la Prefectura Giurgiu, Str. București, nr. 10.

Înscrierile se pot face online, la sediul instituției (camera 12), la telefon 0246 213 999 sau prin e-mail: petitii@prefecturagiurgiu.ro.

Audiențele se desfășoară într-un cadru oficial, dar deschiderea mea față de oameni nu se limitează la o singură zi pe săptămână.

Rămân permanent disponibil pentru a asculta și a sprijini pe oricine are nevoie de ajutor.

Împreună putem face ca instituțiile să fie cu adevărat în slujba oamenilor,” – mai scrie Dragoș Udvuleanu, subprefectul județului Giurgiu, în postarea sa.

Sursa: Dragoș Ionuț Udvuleanu Subprefectul județului Giurgiu

