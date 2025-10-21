De câți bani ai nevoie pentru a trăi „decent” în România și de ce giurgiuvenii sunt tot mai departe de o asemenea viață!

Un nou studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România arată cât de greu este, în 2025, pentru o familie din România să trăiască decent.
Conform raportului, o familie cu doi adulţi şi doi copii are nevoie, în medie, de 11.370 de lei pe lună pentru un trai care să le permită nu doar supraviețuirea, ci și o viață normală – cu mâncare sănătoasă, un acoperiș sigur deasupra capului, educație, transport și timp liber.
Pentru o familie fără copii, suma minimă calculată este de 7.002 lei, iar o persoană singură are nevoie de cel puțin 4.322 lei pe lună.
Față de anul trecut, coșul minim a crescut cu aproape 920 de lei, adică un salt de 8,8% — cea mai mare creștere din ultimii trei ani.
De ce s-a scumpit traiul decent
Creșterea vine în special din cauza scumpirii alimentelor (+181 lei), a costurilor cu locuințele (+171 lei pentru achiziție și +170 lei pentru întreținere și utilități). Doar cheltuielile legate de locuință au crescut cu peste 22% față de 2024.
Coșul minim de consum include, potrivit metodologiei, nu doar hrană și adăpost, ci și îmbrăcăminte, igienă personală, educație, sănătate, transport, comunicații, activități recreative și cheltuieli neprevăzute, cum ar fi urgențele medicale sau evenimentele familiale. Din păcate traiul decent pentru mulți se reduce la: să ai ce să bagi în gură, pe săturate…!
În Giurgiu, realitatea doare: salariul mediu abia acoperă jumătate…
Dacă la nivel național o familie are nevoie de 11.370 de lei pentru un trai decent, în Giurgiu situația este mult mai complicată.
Potrivit celor mai recente date ale INS, salariul mediu net în județ este de 3.800 – 3.900 de lei, unul dintre cele mai mici din țară.
Asta înseamnă că doi părinți care lucrează cu normă întreagă ar aduna, împreună, cel mult 7.800 de lei – cu aproximativ 3.500 de lei mai puțin decât pragul de trai decent stabilit de specialiști.
Practic, o familie giurgiuveană trăiește lunar cu aproape o treime mai puțin decât ar avea nevoie pentru o viață normală.
„Românii nu mai trăiesc, supraviețuiesc”
Sociologii avertizează că diferența tot mai mare dintre veniturile reale și costurile traiului decent adâncește decalajul social și afectează generațiile tinere.
„Tinerii nu mai cred că pot trăi demn în România. Când o familie dintr-un oraș mic muncește două joburi și tot nu reușește să acopere coșul de bază, avem o problemă structurală, nu doar economică”, a declarat un expert în politici sociale citat de raport.
Concluzia
Anul 2025 confirmă un adevăr dureros: viața decentă a devenit un lux pentru tot mai mulți români. Iar în județe ca Giurgiu, unde veniturile sunt sub media națională, „traiul decent” a rămas doar o formulă statistică, departe de realitatea din portofelul cetățenilor obișnuiți.