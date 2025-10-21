„Fiecare BOMBARDIER să se gândească de trei ori!” ANAF pornește ofensiva împotriva luxului nejustificat: 200 de români, deja anchetați pentru averi nejustificate

„Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce într-o mașină de 100.000 de euro, dacă nu are venituri declarate” – este avertismentul dur transmis de șeful ANAF, Adrian Nica.
Acesta anunță o campanie fără precedent împotriva celor care afișează averi greu de justificat. Potrivit declarațiilor făcute miercuri seară la un post de televiziune, peste 200 de persoane se află deja în vizorul Fiscului, după ce verificările au scos la iveală discrepanțe uriașe între bunurile deținute și veniturile raportate oficial.
„Fiecare cetățean care nu poate justifica mașina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi, va avea un control din partea ANAF. Avem peste 200 de cazuri în analiză și acțiunile au început deja”, a declarat Adrian Nica.
Averi nejustificate = confiscare de 70%
Șeful ANAF a precizat că, acolo unde diferențele între venituri și avere nu pot fi explicate prin acte legale, statul va confisca până la 70% din sumele deținute.
„ANAF-ul nu va mai tolera acest tip de comportament”, a avertizat Nica. „Cine își afișează luxul fără să fi plătit taxe, trebuie să știe că Fiscul poate veni și-i poate confisca bunurile ”- a mai precizat el.
Verificări masive și la casele de amanet
Totodată, ANAF a anunțat că verifică peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru din toată țara, după ce analizele de risc au indicat firme cu activitate redusă sau raportată ca pierdere, dar cu acționari extrem de bogați.
Măsura vine în contextul deficitului bugetar crescut și al eforturilor guvernamentale de a aduce mai mulți bani la bugetul de stat.
Instituția a extins și controalele asupra persoanelor fizice cu venituri din investiții, inclusiv din tranzacții bursiere externe.
Ce riscă cei care ignoră ANAF
Persoanele care nu răspund notificărilor de clarificare riscă stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale, blocarea conturilor bancare și chiar popriri directe din salariu.
„Cine nu depune declarația unică la termen, poate primi sume impuse mai mari decât cele datorate în realitate”, avertizează ANAF.
„Operațiunea Bombardierul” : mesaj pentru toată țara!
Campania ANAF, ironizată deja pe rețelele de socializare drept „Operațiunea Bombardierul”, transmite un mesaj clar: luxul nejustificat și evaziunea fiscală nu mai trec neobservate.
„Să-și declare veniturile, să-și plătească taxele, și atunci pot merge liniștiți cu ce mașină doresc. Dar fără bani albi, nu mai merge cu cai putere negri”, a conchis șeful Fiscului.