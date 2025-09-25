Spitalul Județean de Urgență Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea postului de medic șef, pentru trei specialități

joi, septembrie 25, 2025
Jurnal giurgiuvean
Spitalul Județean de urgență Giurgiu anunță  organizarea unui concurs ori examen pentru ocuparea a trei posturi de medic șef în trei specialități, astfel:

– Medic șef – secția de Anestezie și Terapie Inntensivă (ATI)

– Medic șef  – secția  Cardiologie  

– Medic șef – Laborator Radiologie și Imagistică medicală

