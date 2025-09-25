joi, septembrie 25, 2025
Jurnal giurgiuvean
Elita Giurgiului răsplătită! Elevii de nota 10 au primit diplome și premii din partea municipalității (Galerie FOTO)

Jurnal
-
0
Elita Giurgiului răsplătită! Elevii de nota 10 au primit diplome și premii din partea municipalității (Galerie FOTO)

Joi, 25 septembrie, primarul municipiului, Adrian Anghelescu i-a felicitat personal pe tinerii care au demonstrat că excelența este posibilă și la Giurgiu, oferindu-le diplome și premii în valoare de 1.000 de lei fiecare.

La testarea națională s-au remarcat următorii elevi:

  • Stocheci Vlad Andrei

  • Zinică Teodora Laura

  • Marușca Maya Alexandra

 Iar la Bacalaureat au strălucit:

  • Georgescu Maria Isabelle

  • Neghină Maria

  • Nastasă Maria Sara

Toți sunt elevi ai prestigiosului Colegiu Național „Ion Maiorescu”, confirmând încă o dată reputația de pepinieră de valori a liceului.

 

 „Acești copii sunt mândria orașului nostru și un exemplu pentru generațiile viitoare. Felicitări și mult succes mai departe!”, a spus  primarul Anghelescu, la înmânarea premiilor.

Premierea a avut loc după ce, în ședința ordinară a Consiliului Local de luna trecută, aleșii municipali au votat proiectul de hotărâre ce prevedea recompensarea celor mai buni elevi din Giurgiu.

Cu diplome, premii și aplauze, ziua de  joi, 25 septembrie a fost dovada că performanța merită răsplătită, iar viitorul orașului se clădește prin educația și ambiția acestor tineri.

 

Sursa: Primăria Giurgiu

