Elita Giurgiului răsplătită! Elevii de nota 10 au primit diplome și premii din partea municipalității (Galerie FOTO)

Joi, 25 septembrie, primarul municipiului, Adrian Anghelescu i-a felicitat personal pe tinerii care au demonstrat că excelența este posibilă și la Giurgiu, oferindu-le diplome și premii în valoare de 1.000 de lei fiecare.
La testarea națională s-au remarcat următorii elevi:
Stocheci Vlad Andrei
Zinică Teodora Laura
Marușca Maya Alexandra
Iar la Bacalaureat au strălucit:
Georgescu Maria Isabelle
Neghină Maria
Nastasă Maria Sara
Toți sunt elevi ai prestigiosului Colegiu Național „Ion Maiorescu”, confirmând încă o dată reputația de pepinieră de valori a liceului.
„Acești copii sunt mândria orașului nostru și un exemplu pentru generațiile viitoare. Felicitări și mult succes mai departe!”, a spus primarul Anghelescu, la înmânarea premiilor.
Premierea a avut loc după ce, în ședința ordinară a Consiliului Local de luna trecută, aleșii municipali au votat proiectul de hotărâre ce prevedea recompensarea celor mai buni elevi din Giurgiu.
Cu diplome, premii și aplauze, ziua de joi, 25 septembrie a fost dovada că performanța merită răsplătită, iar viitorul orașului se clădește prin educația și ambiția acestor tineri.