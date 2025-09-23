Spitalul Județean de Urgență Giurgiu anunță concurs pentru ocuparea unui post de „Registrator medical”

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de Registrator medical, cu normă întreagă, pentru Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 al anunțului ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate.
Reprezentanții spitalului precizează că detaliile suplimentare privind calendarul concursului, condițiile de participare și probele de evaluare vor fi publicate pe site-ul instituției și la avizierul unității.
Prin această recrutare, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu urmărește să asigure un flux mai eficient de pacienți și o mai bună gestionare a documentelor medicale în cadrul UPU, unde volumul de muncă este constant ridicat.