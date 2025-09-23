Polițiștii giurgiuveni, bilanț în urma campaniei europene „ROADPOL Safety Days”

Între 16 și 22 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au participat, alături de colegi din întreaga Uniune Europeană, la campania „ROADPOL Safety Days”. Inițiativa are ca scop reducerea numărului de accidente și promovarea unei conduite responsabile în trafic, cu un obiectiv simbolic: ca ziua de 18 septembrie să fie una fără victime mortale pe șosele.
În această perioadă, polițiștii giurgiuveni au aplicat peste 720 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 357.000 de lei. Cele mai multe abateri, 190 la număr, au vizat nerespectarea regimului legal de viteză.
Totodată, au fost reținute 50 de permise de conducere, dintre care:
22 pentru depășirea vitezei legale,
5 pentru neacordarea priorității,
5 pentru circulație pe sens opus.
De asemenea, polițiștii au dispus retragerea a 103 certificate de înmatriculare, în principal pentru inspecții tehnice periodice expirate, documente neactualizate și defecțiuni tehnice ale vehiculelor.
În cadrul campaniei, au fost efectuate aproximativ 515 testări cu aparatele etilotest și drugtest, pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.
Un rezultat important al acțiunilor îl reprezintă faptul că, în data de 18 septembrie, în județul Giurgiu nu s-a înregistrat niciun deces în urma accidentelor rutiere.
Reprezentanții IPJ Giurgiu subliniază că scopul campaniei nu este sancționarea conducătorilor auto, ci creșterea gradului de siguranță rutieră. „Fiecare viață contează, iar respectarea regulilor poate face diferența între un drum sigur și o tragedie”, transmit polițiștii, care fac apel la prudență, responsabilitate și respect reciproc în trafic.
Sursa: IPJ Giurgiu