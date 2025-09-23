Ai grijă de tine și de cei dragi: Ghidul siguranței în domeniul electric

Siguranța începe acasă – și continuă oriunde ne aflăm. Pentru a preveni accidentele cauzate de utilizarea incorectă a echipamentelor electrice, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric, un instrument esențial pentru oricine își dorește o locuință și un mediu mai sigur.
Ghidul este disponibil gratuit pe platforma oficială www.fiipregatit.ro și oferă informații esențiale și sfaturi practice pentru utilizarea corectă a aparatelor și instalațiilor electrice, atât în interiorul locuinței, cât și în spațiile publice sau la locul de muncă.
Ce înveți din acest ghid?
Specialiștii vin cu o serie de recomandări clare și ușor de pus în practică:
În locuință:
Folosește numai receptoare și aparate electrice omologate, nedeteriorate și nu le lăsa nesupravegheate sub tensiune;
Verifică periodic starea tehnică a instalației electrice de utilizare (instalația din casa ta) cu ajutorul unui electrician autorizat;
Realizează orice modificare sau intervenție la instalația de utilizare, cu autorul unui electrician autorizat care îți poate emite ulterior și toate documentele de conformitate a instalației;
Folosește protecții adecvate pentru circuitele electrice. Ele îți protejează aparatele, bunurile și îți pot salva viața în cazul în care apar probleme cu izolația instalației sau dacă se ating accidental părți sub tensiune ale instalației;
Nu uita că apa și electricitatea sunt periculoase împreună; instalațiile electrice în medii umede trebuie să aibă protecții speciale, prin urmare nu folosi dispozitive electrice neprotejate în medii umede sau dacă ești ud pe mâini sau transpirat;
Nu suprasolicita circuitele electrice prin conectarea într-o singură priză a unui număr mare de aparate/echipamente. Supraîncărcarea circuitelor electrice poate conduce la deteriorarea instalației, prin supraîncălzire, afectarea izolației, rezultând scurtcircuite sau chiar incendii;
Nu folosi prelungitoare sau instala prize electrice în imediata apropiere a unor surse de căldură (aragaz, radiator, sobă etc.);
Verifică periodic toate cordoanele de alimentare ale aparatelor electrice pe care le folosești; nu le utiliza dacă sunt deteriorate, înlocuiește-le cu cordoane noi, achiziționate de la magazine de specialitate.
În afara casei:
Nu atinge tablouri electrice, firidele electrice, cutii de distribuție a energiei electric deoarece acestea pot ajunge să fie sub tensiune în mod accidental și te poți electrocuta;
Nu atinge stâlpii sau conductoarele (firele), inclusiv cele căzute la sol deoarece acestea pot fi accidental sub tensiune și te poți electrocuta;
Nu escalada stâlpii care susțin linii electrice aeriene;
Nu manipula, muta sau sustrage componente ale instalațiilor electrice de transport sau distribuție, deoarece se pot crea congestii în rețea sau te poți electrocuta în orice moment;
Nu manevra obiecte bune conductoare de electricitate (schele, scări, țevi, bare metalice, bețe de pescuit etc.) și nu folosi utilaje de ridicat în apropierea liniilor electrice aeriene deoarece în orice moment se poate ajunge în zona de protecție a liniei și astfel amorsa arcul electric, producându-se electrocutarea;
Citește și respectă indicatoarele de securitate și avertizare specifice domeniului electric, atunci când le întâlnești (sunt afișate pe stâlpi, cutii electrice, posturi de transformare etc.);
Folosește numărul de urgență 112 sau sună la operatorul de distribuție în toate cazurile în care ai văzut/identificat o stare de pericol care are legătură cu funcționarea instalațiilor electrice sau care poate constitui o amenințare pentru orice locuiește sau trece prin zona respectivă.
Ești prosumator? Iată ce trebuie să știi pentru siguranța ta:
Creșterea numărului de prosumatori – persoane fizice sau juridice care produc energie electrică pentru consum propriu și injectează surplusul în rețea – aduce și noi responsabilități privind siguranța instalațiilor.
Pentru a preveni incidente și a proteja atât locuința proprie, cât și pentru a nu afecta rețeaua publică, implicit ceilalți clienți racordați la aceasta, urmează aceste recomandări:
Instalează echipamente certificate și numai cu companii sau electricieni atestați, respectând astfel toate reglementările legale în vigoare;
Apelează doar la firme/persoane autorizate pentru proiectare, instalare, eventuale modificări și mentenanță;
Verifică periodic sistemele de protecție și invertorul pentru funcționare corectă;
Asigură-te că instalația fotovoltaică este dotată cu dispozitive de deconectare automată în caz de avarie (solicită clarificări și explicații suplimentare în caz de nevoie la firma/persoana autorizată care face instalarea și mentenanța);
Nu interveni niciodată personal asupra instalației dacă nu ai calificarea necesară;
Urmează recomandările distribuitorului de energie în ceea ce privește setările invertorului și informează-l cu privire la orice modificare a sistemului.
Un sistem bine montat și întreținut contribuie nu doar la eficiență energetică, ci și la siguranță deplină – pentru tine și pentru rețeaua națională.
Dacă au loc fenomene meteorologice periculoase:
Urmăriți la radio/televizor/telefon buletinele meteorologice/avertizările/mesajele și informațiile autorităților locale responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență;
Evitați expunerea îndelungată la temperaturi extreme (foarte ridicate sau foarte scăzute);
Nu suprasolicitați instalația electrică a locuinței prin utilizarea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere. Reduceți cât se poate de mult consumul de energie electrică, deconectând de la rețeaua electrică toate aparatele electrice care nu sunt vitale sau de care nu aveți nevoie în momentul respectiv;
Limitați utilizarea dispozitivelor electronice (telefoane mobile spre exemplu), a UPS-urilor, bateriilor sau generatoarelor și verificări permanent starea de funcționare a acestora astfel încât să le aveți disponibile în caz de necesitate.