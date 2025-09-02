marți, septembrie 2, 2025
 Spectacol cosmic unic pe 7 septembrie – 2025: „Luna sângerie"! Eclipsă vizibilă și de la noi, din România!

 Spectacol cosmic unic pe 7 septembrie – 2025: „Luna sângerie"! Eclipsă vizibilă și de la noi, din România!

Pasionații de astronomie, dar și cei care iubesc magia cerului, au toate motivele să își noteze în calendar: pe 7 septembrie 2025, România va fi martoră la una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de Lună din ultimii ani – cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”.

 Fenomenul unic apare atunci când Pământul se aliniază perfect între Soare și Lună, iar umbra sa acoperă complet discul lunar.

Lumina filtrată prin atmosfera terestră va colora Luna într-un roșu intens, transformând-o într-o „minge de foc” pe cer.

 Durata fazei totale va fi de aproximativ 82 de minute, ceea ce o plasează printre cele mai lungi eclipse ale deceniului. Evenimentul va putea fi observat din Europa, Africa, Asia și Australia – iar în România, spectacolul va fi vizibil chiar la apusul Soarelui.

 Pentru fotografi și iubitorii de fenomene astronomice, acesta va fi un moment de neratat, oferind imagini spectaculoase și o experiență rară.

 Și surprizele cerului nu se opresc aici: la doar două săptămâni după eclipsa de Lună, pe 21 septembrie 2025, va avea loc și o eclipsă parțială de Soare, vizibilă din anumite regiuni ale Australiei, Noii Zeelande și Antarcticii.

