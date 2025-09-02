marți, septembrie 2, 2025
Deputat Marian MINA: „PSD corectează greșelile Guvernului Bolojan!"

Deputat Marian MINA: „PSD corectează greșelile Guvernului Bolojan!”

De ce este important ca PSD să fie în guvern? Pentru că multe dintre deciziile premierului Bolojan ar fi fost nedrepte, greu de explicat oamenilor şi afectau reforma în ansamblul ei. PSD a corectat aceste greșeli și a venit cu soluții mai echilibrate.

Ce a schimbat PSD în Pachetul 2:

 A menținut impozitul minim de 1% din cifra de afaceri pentru multinaționale – altfel se pierdeau 1,3 miliarde lei la buget. În plus, acest prag reprezintă cea mai eficientă formă de a combate exportul profitului practicat de unele multinaționale.

A triplat impozitul pe lux – este de neînțeles de ce guvernul creștea taxele la cei vulnerabili, dar lăsa neatinse taxele pentru cei foarte bogați.

A crescut impozitul pe speculațiile cu criptomonede –  nu doar pe dividendele IMM-urilor. Povara fiscală trebuie distribuită și la cei cu profituri mari.

Ce va corecta PSD, prin lege, în Parlament: 

– Scutirea de CASS pentru veterani, deținuți politici și persoane cu handicap.

– Scutirea de CASS pentru călugări și călugărițe fără venituri.

– Scutirea de CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului – măsură vitală pentru sprijinirea natalității.

În plus, 𝐏𝐒𝐃 pregătește un pachet propriu cu măsuri pentru investiții, locuri de muncă și creșterea economiei naționale.  ”

Deputat : Marian MINA

