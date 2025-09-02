Fotbalistul giurgiuvean, Mario Erick Preda, s-a transferat în această vară la CS Dinamo București!

Un fel de Lamine Yamal, local, giurgiuveanul Mario Erick Preda (foto) , abia va împlini 16 ani pe 9 septembrie. El a fost transferat de curând la CS Dinamo București, de la Dunărea Giurgiu.
Tânărul, care i-a impresionat pe specialiștii Clubului Sportiv Dinamo București, a fost transferat de „Câinii Roșii” în această vară. Mijlocașul giurgiuvean va juca la echipa cu un an mai mare, la Elite U17, pregătită de fostul dinamovist Emil Ursu.
În primele cinci jocuri scurse de la începutul campionatului, Mario Erick Preda a evoluat ca titular. Tinerii fotbaliști de la Dinamo au obținut patru victorii și o singură înfrângere cu Farul Constanța 2-3.
Mario Erick Preda a început fotbalul la grupele de juniori ale celor de la Dunărea Giurgiu cu una din legendele fotbalului local, Dumitru Rety, apoi fiind preluat de profesorul Dorian Gîrlea, care l-a folosit la mai multe grupe de juniori (U16, U17, U18) și la Dunărea 2, dar un an a făcut antrenamente cu echipa de seniori pregătită pe atunci de Andrei Nemțescu.
A bifat minute bune la echipa mare, în Liga a III-a, unde a debutat cu Dinamo București, în deplasare, pe Ștefan cel Mare. Acolo l-a văzut conducerea bucureșteană… Talent înnăscut, Mario Erick Preda este nepotul regretatului fotbalist Marian Preda, care a jucat la Dunărea, în Divizia B, dar și la Chimia Rîmnicu Vîlcea în Divizia A, actualmente Liga I-a.
Îi urăm tânărului jucător giurgiuvean în primul rând ”La mulți ani” pentru împlinirea celor 16 ani peste câteva zile, cât și mult succes în cariera sa, la galonatul Club bucureștean.
Foto:Mario Erick Preda,în meciul cu Farul Constanța