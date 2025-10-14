Soția și fiica regretatului profesor univ. Ștefan PĂUN au donat cărțile acestuia, Bibliotecii județene Giurgiu

DONAȚIE DIN BIBLIOTECA PERSONALĂ , PROF. UNIV. DR. ȘTEFAN PĂUN

Recent, colecțiile Bibliotecii Județene„I.A. Bassarabescu” s-au îmbogățit considerabil prin valoroasa donație de carte din biblioteca personală a regretatului prof. univ. dr. Ștefan Păun, oferită cu multă generozitate de soția, prof. Petra Păun și fiica acestuia, conf. univ. dr. Elena Manolache.

Donația însumează peste 1.400 de volume, cu preponderență din domeniul istoriei românilor și universale. Volumele, adunate cu pasiune de-a lungul a zeci de ani, reprezintă o contribuție inestimabilă la patrimoniul cultural local, dar, mai ales, reflectă parcursul intelectual al unei personalități, o poveste de viață dedicată cunoașterii și lecturii.

Repere biografice: viața, cariera, moștenirea culturală

Ştefan Păun s-a născut la 1 ianuarie 1952, în satul Trestenicu-Tomulești (comuna Toporu), județul Giurgiu, un loc pe care, mai târziu, l-a cercetat istoric și l-a onorat prin activitatea sa științifică și editorială. Crescut într-o familie care a apreciat învățătura, el a urmat şcoala primară în satul natal, apoi, la Giurgiu: Școala Generală nr. 4, astăzi „Mihai Eminescu” şi Liceul „Ion Maiorescu”.

După stagiul militar obligatoriu, a studiat la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității București, specializarea Istorie-Filozofie. Lucrarea sa de licență a avut ca temă „Contribuția județului Ilfov la Războiul de Independență”.

Doctoratul l-a obținut în anul 1996, teza fiind „Evoluția Partidului Național Liberal în perioada 1918-1928”, sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Scurtu.

În plan preuniversitar, a lucrat în școli din județul și municipiul Giurgiu, unde a dobândit treptat toate gradele didactice: gradul II, gradul I, definitiv; lucrarea de gradul I a avut ca temă „Partidul Național Liberal și opinia publică din România în perioada interbelică”.

La nivel universitar, a fost lector la Universitatea Politehnica București, apoi profesor la Universitatea Hyperion din București, Departamentul de Istorie. A ocupat funcția de decan al Facultății de Istorie-Geografie între 2005-2012 şi apoi a fost prorector în cadrul aceleiași universităţi între 2012-2016.

A fost şi inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, pe care l-a condus cu echilibru și viziune.

Din primele sale studii la Giurgiu, până la formarea universitară la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității din București, Ștefan Păun a păstrat o legătură constantă cu spațiul local: tema primei sale lucrări de licență și preocupările sale timpurii arată deja orientarea către istoria regiunii și a instituțiilor românești.

Domenii de cercetare, publicații și proiecte locale:

Ștefan Păun şi-a orientat activitatea ştiinţifică spre:

– Istoria românilor (în special perioada între cele două războaie mondiale, relațiile internaționale, partide politice);

– Didactica istoriei, cum este volumul „Didactica istoriei”, care are mai multe ediții și servește drept reper pentru profesorii care predau istoria;

– Monografii rurale și istorii locale, precum „Monografia comunei Toporu, județul Giurgiu” – coautor (Elena Manolache & Ștefan Păun);

– Studii locale și contribuții la cultura şi istoria regiunii Giurgiu, fostul județ Vlașca, cum ar fi articole despre participarea localităților la Războiul pentru Independență sau revista locală „Vlașca – istorie, cultură, civilizație” pe care a inițiat-o, fiind și redactor-şef.

Pentru întreaga sa activitate, Ștefan Păun a fost decorat cu ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer de Președinția României. A primit distincții academice și locale: „Diplomă de excelență” din partea Ministerului Educației și Cercetării; „Premiul Constantin C. Giurescu” pentru „Didactica istoriei”; „Vrednicia Vlăsceană” pentru „Monografia comunei Toporu”.

Prof. univ. dr. Ștefan Păun s-a stins din viață pe 28 aprilie 2025, la vârsta de 73 de ani, rămânând în memoria comunității un model de demnitate, vocație şi pasiune pentru educație.

Moștenirea sa culturală include nu doar operele personale, ci și generațiile de elevi și studenți pe care i-a format, publicaţiile locale pe care le-a iniţiat, revitalizarea interesului pentru istoria locală, precum şi influența asupra modului de a preda istoria în școală.

Sursa: Biblioteca județeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu