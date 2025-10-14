Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat într-o închisoare din Paris!

Nicolas Sarkozy , fostul președinte al Franței, va fi încarcerat începând cu 21 octombrie într-o închisoare din Paris.

Fostul lider francez după ce luna trecută un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală. Sarkozy va ispăși pedeapsa începând cu data de 21 octombrie, într-o închisoare din Paris. Pe 30 septembrie 2025, instanța franceză a confirmat condamnarea la cinci ani de închisoare, dintre care patru ani cu executare, pentru implicarea într-o conspirație infracțională. Dosarul are legătură cu presupusa finanțare a campaniei prezidențiale din 2007 de către regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi. Judecătorii au considerat că fostul președinte francez a participat activ la un mecanism de corupție și influență politică, chiar dacă nu au fost identificate probe directe privind transferurile de bani din Libia. Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, este primul lider francez din perioada postbelică și primul fost șef al unui stat membru al Uniunii Europene care va fi încarcerat. Fostul președinte al Franței va executa pedeapsa la închisoarea „La Sante” din Paris. Se vor lua măsuri de securitate suplimentare pentru a-i asigura siguranța în închisoare, el putând fi plasat într-o unitate pentru deținuți vulnerabili sau ținut în izolare, scrie News.ro. Sarkozy este considerat un simbol al dreptei franceze,fiind una dintre cele mai influente figuri politice ale Franței după Charles de Gaulle ( președinte al Franței din 1959 până în 1969). Franța dă în acest fel un exemplu de exercițiu democratic, și totodată un semnal întregii lumi că nimeni nu este exonerat de Lege atunci când este dovedit că a comis o faptă ilegală. (Jurnal)