Românii o cinstesc astăzi pe Sfânta Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din Ortodoxia românească!

Pe 14 octombrie 2025, mii de credincioși din întreaga țară s-au adunat la Iași pentru a o cinsti pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei românești.
Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, este un moment de profundă rugăciune, reculegere și speranță.
Racla cu moaștele Sfintei, aflată la Catedrala Mitropolitană din Iași, a devenit din nou loc de pelerinaj pentru cei care caută alinare, sănătate și binecuvântare. Procesiunea religioasă, considerată cel mai mare pelerinaj ortodox din România, a adunat oameni de toate vârstele, veniți să atingă moaștele făcătoare de minuni.
Sfânta Parascheva, născută în secolul al XI-lea în Tracia, este cunoscută pentru viața sa de dăruire, milostenie și credință profundă. După o viață petrecută în rugăciune și slujire, moaștele sale au ajuns la Iași în anul 1641, în vremea domnitorului Vasile Lupu.
Moștenind o mare avere de la părinți împreună cu fratele ei, tânăra Parascheva a dăruit săracilor partea ce i se cuvenea de moștenire și, „părăsind frumusețea acestei lumi”, s-a retras „în adâncul pustiei”.
Pe lângă pelerinaj, ziua de 14 octombrie este prilej de pomenire a celor adormiți, dar și de respectare a unor tradiții vechi: nu se muncește, se dau de pomană alimente și fructe de toamnă… Totodată, credincioșii aprind lumânări și participă la slujbe, rugându-se pentru sănătate și protecție divină.
Sfânta Parascheva rămâne un simbol al credinței, curăției sufletești și al nădejdii pentru milioane de români, care își îndreaptă privirile spre Iași, cu încredere în puterea sfintei.
Cuvioasa nu conteneşte a face minuni pentru cei care cu credinţă aleargă la ea, nu numai în Epivata, unde casa părintească a fost transformată în biserică închinată ei, ci şi în Catedrala mitropolitană de la Iaşi…
Câteva dintre minunile săvârşite de Cuvioasa Parascheva sunt povestite de credincioşi în scrisorile trimise preoţilor slujitori de la Catedrala mitropolitană din Iaşi, consemnate în „Patericul românesc“ sau în cartea „Suferinţele mamei Blondina, o martiră a Siberiei“.
Nume care se sărbătoresc de Sfânta Parascheva: Paraschiva, Parascheva, Paraschiv. Nume derivate de la Parascheva, cum ar fi: Pachita, Paraschita, Parastita, Parasca, Chiva, Chivuța, Vuța, Chivu sau Petcu.
Sursa: Ziarul Unirea