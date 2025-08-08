vineri, august 8, 2025
Prof. Florentina Găină, inspector general al IȘJ Giurgiu: „A crescut violența în școli și totodată a scăzut vârsta la care această agresivitate se manifestă…!”

Fenomenul violenței în unitățile de învățământ ia amploare în România, iar îngrijorarea părinților, profesorilor și autorităților este tot mai mare. Potrivit ultimelor date furnizate de inspectoratele școlare și confirmate de specialiști în psihologie, nu doar că numărul cazurilor de agresiune verbală și fizică a crescut, dar și vârsta copiilor implicați în astfel de comportamente, scade alarmant.

În prezent, sunt raportate incidente violente încă din clasele primare, acolo unde elevii, în loc să-și rezolve neînțelegerile prin dialog, recurg la lovituri, jigniri sau chiar amenințări.

                     Foto: prof. Florentina GĂINĂ – insp. general IȘJ Giurgiu

„A crescut violența în școli și a scăzut vârsta la care această agresivitate se manifestă” – ne spunea inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Florentina Găină, care a punctat într-un dialog avut de curând, factorii care generează această stare de violență în cadrul școlii, respectiv în rândul elevilor.

„  Adunăm astăzi cazuri chiar și din învățământul primar, cel preșcolar. Înainte, când te gândeai la violență în mediul școlar , te gândeai la elevii  din liceu, acolo unde băieții se mai bat, mai au conflicte, se mai înjură, se mai amenință…

Acum procesul acesta s-a mutat, îngrijorător, în altă parte. Acum cei din licee își rezolvă treburile repede: „ Ne-am bătut, ne-am împăcat !” dar marile conflicte s-au mutat spre gimnaziu, spre învățământul primar…Avem cazuri în care copilașii din ciclul preșcolar manifestă tendințe agresive.  Fetele în schimb afișează o mare  agresivitate verbală. Este un fenomen care se întâmplă însă în întreaga societate românească. Cauzele sunt legate de societate …în general copiii trăiesc în medii mai violente decât în trecut.

Totodată copiii au acces la informații de o violență cruntă, au acces la milioane de ore de filme, flmulețe sau de seriale în care violența este pe primul loc. Ea fiind tratată ca ceva normal. Este foarte ușor să nu mănânci mere când nu ai mere. Ne raportăm întotdeauna la ceea ce se întâmpla  pe timpul nostru, pentru că nu aveam. Copiii aceștia au acces la informații la care noi nici nu visam.  Și din nefericire violența apare astăzi ca reclamă, ca divertisment, ca mijloc de promovare. 

Este într-adevăr dificil să menții un echilibru între ceea ce este permis să vezi și ce nu este permis să vezi, pentru că riști foarte ușor să ajungi la situații în care obstrucționezi libera exprimare. Și nimeni nu-și dorește asta, mai ales dvs. jurnaliștii. 

Mai trebuie menționat că violența copiilor nu se manifestă doar în școală, ci peste tot, mai frecvent decât în trecut. Tot internetul este bazat pe ceea ce vizualizezi, pe imagini șoc,  menite  să provoace. Toți am auzit de conceptul acela de provocare de pe Tik Tok, sub formula  ”Ce au făcut ăia să facem și noi”… situații ce pot deveni foarte ușor foarte periculoase, ce sunt vizionate ca o formă de distracție și care îi influențează pe copii. 

Aceste lucruri, menționez, sunt discutate la absolut la toate clasele la toți anii de învățământ nu numai la orele de dirigenție. Și în tot soiul de activități extrașcolare pe care le facem și le propunem cu copiii noștri. 

Un alt factor important în acest context, e acela că profesorul din nefericire nu mai este un model, pentru un elev. Realitatea este că elevii nu mai caută astăzi modele în profesori, ci în alte părți.

În trecut împrumutam comportamente de la anumiți profesori, însă acum elevii caută  modele printre influenceri. Mie nu mi se paretotuși greșit ca acești influenceri să fie folosiți, pentru ca ei să le explice copiilor riscurile la care se expun atunci când au comportamente periculoase. 

Trebuie conștientizat faptul că internetul deși este foarte bună are și aspecte mai puțin bune. Din păcate se caută foarte mult spectacolul, senzaționalul , ceea ce șochează, acaparează atenția imediat, creează emoții, la  doar „un clik distanță”, cum se spune. Fotografia, imaginea este preferată astăzi în detrimentul textului. Un exemplu ar fi faptul că ecranizarea romanului Ion este preferată de elevi, în loc de citirea textului cărții…! ” – ne-a mai precizat prof. Florentina Găină, inspector general în IȘJ Giurgiu.

 „Copiii imită comportamentele pe care le văd, fie la televizor, fie pe internet, iar lipsa unor limite clare îi face să creadă că agresivitatea este o formă de afirmare”, explică psihologii.

La rândul lor, autoritățile anunță intensificarea programelor de consiliere în școli și o colaborare mai strânsă între poliție, cadre didactice și părinți, pentru a opri fenomenul, înainte ca el să scape complet de sub control.

În paralel, Ministerul Educației ia în calcul introducerea unor campanii obligatorii de educație emoțională și sancțiuni mai ferme pentru elevii care recidivează.

(Florian Tincu)

