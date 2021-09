Joi, 9 septembrie, Guvernul Cîţu i-a demis pe toţi cei 14 prefecţi şi 28 de subprefecţi din țară. Premierul a confirmat revocarea lor din funcţie în conferinţa de presă de după şedinţa de Guvern. Deciziile au plecat pentru publicare la Monitorul Oficial. Premierul Cîțu a spus că mai sunt și alte cazuri și astăzi va fi corectată această situație, urmând să fie publicate și alte demisii de secretari de stat în Monitorul Oficial.

Decizia Guvernului Cîţu este o continuare a campaniei de destituire a membrilor USR PLUS aflaţi la guvernare. Cu o seară înainte, premierul a demis 25 de secretari de stat şi un consilier de stat al USR PLUS. Practic, USR PLUS a rămas la nivel de executiv doar cu câţiva oameni în diferite agenţii guvernamentale, dar şi aceştia vor fi daţi la o parte în următoarele zile.

Sunt voci care susțin faptul că prin demiterea acestora se va pierde din nou timp, asta pentru că cei ce îi vor înlocui pe aceștia în funcții vor dori la rândul lor să schimbe și o serie de salariați din subordine.

(Jurnal)