Situație disperată la secția Oncologie din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: un singur medic pentru toți pacienții!

Situație disperată la secția Oncologie din Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: un singur medic pentru toți pacienții!

Pacienții oncologici din județul Giurgiu trec printr-un moment critic. La Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, secția de Oncologie funcționează, în prezent, cu un singur medic, dr. Alina Cătălina Bratu, după ce colega sa de echipă a părăsit unitatea medicală.

Sesizările primite din partea cititorilor noștri descriu o situație „de viață și de moarte”, având în vedere gravitatea cazurilor tratate în această secție. Pacienții, deja vulnerabili, sunt acum și mai derutați, confruntându-se cu incertitudinea că vor mai putea beneficia de îngrijirile necesare.

Deși medicul Alina Bratu depune toate eforturile pentru a răspunde nevoilor tuturor bolnavilor, volumul uriaș de muncă depășește limitele unui singur om. „Este, într-adevăr, o situație disperată”, a confirmat Mihaela Rață, directorul Spitalului Județean Giurgiu, într-o declarație telefonică.

Potrivit acesteia, conducerea unității caută soluții urgente și are în vedere angajarea a încă doi medici oncologi care să acopere această specialitate vitală. Până atunci însă, soarta pacienților rămâne atârnată de un fir subțire, iar presiunea pe umerii unui singur specialist devine insuportabilă.

Problema lipsei de medici oncologi la Giurgiu nu este doar o criză punctuală, ci reflectă și o realitate gravă a sistemului medical românesc, unde specialitățile esențiale sunt adesea deficitare, iar pacienții sunt primii care au de suferit.

(Florian Tincu)

