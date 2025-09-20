HANDBAL. Fetele de la „Dunărea Giurgiu” debutează cu ambiție în noul sezon!

Junioarele 3 sunt gata de primul meci oficial. Un nou început plin de emoție și speranță pentru echipa de junioare a Clubului Sportiv Dunărea Giurgiu. Fetele antrenate de profesorul Dorin Relu Lixandru vor intra pe teren sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 12:30, în Sala Polivalentă din Giurgiu, unde vor întâlni formația CSM Unirea Slobozia. După o perioadă intensă de pregătiri, jucătoarele giurgiuvene abia așteaptă să revină în atmosfera meciurilor oficiale. Chiar dacă adversarele de la Slobozia vin cu o echipă recunoscută pentru valoarea lor, optimismul și determinarea fetelor de la Dunărea sunt de neclintit. „Valoarea incontestabilă a adversarelor nu va face diferența pe teren. Dunărea Giurgiu are toate șansele să câștige – important e să fie lăsate să joace corect”, transmit susținătorii echipei. Echipa de junioare 3 a fost repartizată în Grupa D, alături de formații puternice: CS Happy Kids 2010 Medgidia, SCM Dunărea 2020 Giurgiu, CSS 1 Constanța, HC Omer Constanța, ACS Kir Constanța, ASC Tonus Călărași, ACS Sarmis, CSM Fetești și CSM Unirea Slobozia. Sezonul se anunță unul plin de provocări, dar și de oportunități pentru tinerele handbaliste giurgiuvene, care își propun să demonstreze nu doar forța de echipă, ci și pasiunea pentru handbal.

Programul primei etape:

CS Happy KIds 2010 Medgidia – Stă

CSS 1 Constanța – CSM Fetești

SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Unirea Slobozia

HC Omer Constanța – ACS Sarmis

ACS Kir Constanța – ASC Tonus Călărași

(Costel Spînu)