FOTBAL. Liga a IV-a, seria Sud: Victoria Adunații Copăceni din nou la drum!

„Victoria Adunații Copăceni” este una dintre echipele de top care au dominat competiția de-a lungul anilor, iar meciurile sale fac deliciul publicului. Victoria la scor din prima etapă, repurtată pe terenul echipei ACS Academia Slobozia, demonstrează că, prin mutările de lot efectuate, „Victoria Adunații Copăceni” este una din principalele candidate la titlu (și) în ediția 2025-2026.
Cu o viziune clară și o strategie pe termen mediu și lung,Victoria Adunații Copăceni își propune nu doar să câștige Liga a IV-a, ci să urce și mai sus,acolo unde a mai fost.
Echipa al cărui președinte este fostul fotbalișt de Liga a III-a,Costel Grigore, s-a întărit prin transferurile din această vară și speră să-și îndeplinească obiectivul.
Echipa din Adunații Copăceni își propune să câștige și Liga a IV-a, și să facă ulterior pasul spre eșalonul superior, în Liga a III-a. Cu un proiect bine pus la punct, obiectivul principal este promovarea în fotbalul național.
Proiectul fotbalistic este susținut de firma TSV și Primăria Adunații Copăceni condusă de primarul Dan Rusu, care oferă stabilitate financiară și sprijin logistic echipei. De asemenea, colaborarea dintre antrenor și președintele clubului, Costel Grigore, este esențială în atingerea obiectivului propus.
Astfel de provocări cer sprijinul unor oameni uniți de același obiectiv: să ofere tot ce au mai bun pentru ca echipa să atingă cel mai înalt nivel de performanță. Pentru a-și mări șansele de a îndeplini obiectivul stabilit, câștigarea Campionatului județean, în pauza competițională s-au făcut mai multe schimbări, atât la nivelul lotului de jucători, cât și la cel al staff-ului tehnic.
„S-au făcut eforturi financiare și vrem să mulțumim astfel pentru susținere, domnului Primar Dan Rusu și Firmei TSV . Sperăm să nu dezamăgim, chiar dacă va fi un sezon dificil. Suntem conștienți de ceea ce mai avem de făcut și ne dorim ca rezultatele să apară rapid. În privința transferurilor, s-a mizat atât pe jucători foarte tineri, cât și pe cei care au bifat deja meciuri la un nivelul superior”, ne-a declarat Costel Grigore.
Alături de antrenorul Petrișor Păunescu, a venit și Marius Niță, în postura de antrenor secund, iar cu pregătirea portarilor a rămas în continuare Ion Văduva, care, împreună cu ceilalți jucători, vor contribui la atingerea obiectivelor din noul sezon.
Lotul de jucători cu care s-a pornit la drum în noua ediție de campionat 2026-2026:
Duță Alexandru, Cătălin Zamfir, Iulian Neacșu, Gabi Neacșu, Ion Florin, Nicușor Rotaru, Ștefan Dincă, Ionuț Marin, Valeriu Vrabie, Mădălin Ciupitu, Anthony Aneke, Alis Negru, Lucian Cîțu, Denis Negoiță, Antonio Tarantoc, Ionuț Tarancă, Andrei Dima, Alexandru Păunescu, Petruț Petcu.
⚽ Rezultatele primei etape din Liga IV-a, seria Sud:
M. V. Călugăreni – Dunărea Oinacu 3-0
Academia Slobozia – Victoria Adunații Copăceni 0-7
Viitorul Băneasa – Giganții Vărăști 1-2
CS Mihai Bravu – Energia Remuș 5-0
AS Scărișoara – Gloria Comana 1-2
Dunărea Găujani – Viitorul Hulubești 6-1
Sâmbătă,20 septembrie, este programată etapa a 2-a a Ligii a IV-a, seria Sud:
Energia Remuș – Viitorul Băneasa (ora11:00)
Victoria Adunații Copăceni-M. V. Călugăreni (ora17:00)
Giganții Vărăști- Academia Slobozia (ora17:00)
Gloria Comana-CS Mihai Bravu (ora17:00)
Viitotul Hulubești- AS Sărișoara (ora17:00)
Dunărea Oinacu – Dunărea Găujani (ora17:00)