Sindicatele din Penitenciare participă miercuri la un miting în Capitală. Protestul sindicaliștilor giurgiuveni a avut loc joi, 23 octombrie, în fața Ministerului Justiției

Membrii de sindicat penitenciare vor picheta, miercuri, 29 octombrie, sediul Ministerului Justiţiei, anunţând că vor participa la un miting cu 2.000 de persoane. Asta după ce – așa cum vă anunțam într-o ediție anterioară – sindicaliștii din domeniul sănătății, la rândul lor, au anunțat un protest în aceeași zi. Se pare că la acest miting se vor alătura și alte sindicate din diferite domenii…
Întrebat dacă și sindicaliștii din Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu vor participa la această mișcare de protest, liderul acestora, Șerban Oprică, ne-a declarat:
„Nu, noi nu vom participa la acest miting. Sindicaliștii din Federația noastră au protestat însă deja, în cursul zilei de joi, 23 octombrie, în fața Ministerului Justiției...” – a spus Oprică.
Conform declarațiilor liderilor sindicali „măsurile fiscale anunțate sunt un atentat la traiul zilnic al oricărui român care muncește și a oricărui antreprenor care încearcă să reziste pe piață. Aceste măsuri fiscale dezastroase și huzurul clasei politice, sunt decontate de populație si de către antreprenori.”
Iată câteva din măsurile anunțate a fi luate:
· Pensionarii cu o pensie de peste 3000 de lei platesc CASS,
· mărirea impozitelor, mărirea TVA-ului;
· creșterea accizelor la tutun, alcool, combustibil;
· creșterea impozitului pe venituri obținute de persoanele fizice;
· majorarea valorii rovinietelor ,
· reducerea la trei, a călătoriilor dus-întors cu trenul, acordate
celor ce au luptat în Revoluția din 1989;
· scumpirea asigurărilor;
· scăderea indemnizațiilor pentru concediile medicale;
· scăderea drastică a sumelor plătite pentru plata cu ora;
· scutirea de CASS pentru familiile cu copii.
Protestele, spun sindicaliștii, sunt justificate… Toți cer DREPTATE, ECHITATE SI RESPECT….
(Jurnal)
Foto: arhive Romania Radio Actualități