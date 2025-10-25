Cercetat penal după ce și-a agresat concubina și pe fiica acesteia. Polițiștii au emis ordin de protecție

Incident grav în localitatea Cucuruzu, județul Giurgiu. Un bărbat de 49 de ani este cercetat penal, după ce și-ar fi agresat concubina și fiica acesteia, în urma unui conflict petrecut în noaptea de 21 octombrie.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, femeia de 45 de ani și fiica sa au sesizat autoritățile cu privire la faptele de violență, apelul la 112 fiind făcut în seara zilei de 22 octombrie, în jurul orei 19:25.
Ce s-a întâmplat de fapt…
Din primele cercetări efectuate de polițiștii Secției Rurale nr. 4 Ghimpați, a reieșit că, în seara precedentă, în jurul orei 22:00, bărbatul ar fi lovit-o pe tânără cu pumnul în cap, iar pe mama acesteia ar fi agresat-o repetat, cu pumnii și picioarele, provocându-i mai multe leziuni.
Femeia de 45 de ani a fost transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.
Având în vedere gravitatea faptelor, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, care a indicat risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile.
Ulterior, pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și violență în familie.
Vineri, 24 octombrie, bărbatul urmează să fie prezentat unității de parchet competente, cu propuneri procedurale privind măsurile preventive ce se impun.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc agresiunea.
Sursa: Poliția Română
Foto: Jurnal FM