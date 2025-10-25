sâmbătă, octombrie 25, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate În curând Consiliul Județean Giurgiu se va asocia cu UAT Călugăreni, cu scopul dezvoltării Târgului din localitate…

În curând Consiliul Județean Giurgiu se va asocia cu UAT Călugăreni, cu scopul dezvoltării Târgului din localitate…

Jurnal
-
0
În curând Consiliul Județean Giurgiu se va asocia cu UAT Călugăreni, cu scopul dezvoltării Târgului din localitate…

La ultima întâlnire cu presa locală, a președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, de vineri, 24 octombrie, printre altele, acesta a vorbit despre viitoarele asocieri cu o serie de UAT-uri din județul Giurgiu.

Am explicat primarilor din județul Giurgiu: Consiliul Județean are destul de multe proiecte și aici trebuie să fiu recunoscător celor care au condus, nu numai la nivel de președinte, ci la toți cei care au condus înainte Consiliul Județean…

Avem suficiente proiecte pe care putem să le implementăm și să dezvoltăm județul. Și atunci am stabilit ca aproape în totalitate bugetul de dezvoltare pe care îl are CJ la dispoziție să meargă în proiecte de asocieri cu UAT-uri, pe niște obiective specifice, care să aibă un impact major în localitate. Cu acest prilej vreau să anunț că următoarea asociere pe care o s-o dezvoltăm,  după ce Ordonanța 52 va fi modificată , pentru a ni se permite acest lucru, va fi asocierea cu comuna Călugăreni , pentru dezvoltarea Târgului din localitate.

Cei care ați mers în Târgul de la Călugăreni ați observat că duminica uneori se strâng peste 3000 de autovehicule pentru câteva ore, foarte mulți oameni care vin, care cumpără care desfășoară activitate economică. De aceea îmi doresc ca în urma proiectului realizat acolo să se mențină toate activitățile  de astăzi  de valorificare de cereale, animale vii sau sacrificate, legume, fructe, îmbrăcăminte, obiecte artizanale , tradiționale, să creăm un loc în care să păstrăm foarte mult tradiția. 

Președintele CJ s-a referit totodată și la Târgul din localitatea  Bolintin Vale  ce urmează a fi recepționat.

Târgul din Bolintin Vale este un târg cu o tradiție de peste 150 de ani, care nu reprezintă doar o posibilitate de dezvoltare economică a localității, ci și o oportunitate pentru cetățeni. Aceștia vor avea posibilitatea  să își cumpere produse naturale, la prețuri rezonabile El va fi în același timp și o șansă pentru cei care vând produsele, de a-și dezvolta activitatea economică. Târgul este important însă și prin prisma  păstrării patrimoniului, a tradiției și culturii, pe care, din păcate, în ultima perioadă, nu am mai fost atenți la ea, care s-a diluat… ”– a mai precizat președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu. 

(Florian Tincu)

VREMEA

Giurgiu
câțiva nori
17.4 ° C
17.4 °
17.4 °
45 %
3.1kmh
14 %
S
16 °
D
16 °
lun
15 °
mar
13 °
mie
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com