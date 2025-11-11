SGR intră în cămară! Garanție și pentru borcane, borș, oțet și cafea – extindere istorică a sistemului de reciclare în România

Vom putea, în curând, să reciclăm nu doar sticlele și dozele, ci și ambalajele din cămara de acasă. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat o extindere majoră a sistemului de garanție-returnare (SGR), care va include, în premieră, borcanele și recipientele pentru produse precum borșul, oțetul, apa distilată sau cafeaua.
Proiectul legislativ, depus în Parlament în a doua jumătate a lunii octombrie, își propune să ducă sistemul SGR „până în cămară”, a explicat Fechet.
„Am depus un proiect de lege care modifică legislația primară în ceea ce privește ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau la produse pe bază de cafea”, a declarat deputatul PNL Mircea Fechet.
Borcanele – următorul pas în reciclare
Extinderea sistemului nu se va opri la lichide. Fechet a precizat că, începând cu 1 ianuarie 2027, vor fi incluse în SGR și borcanele de sticlă, fie că acestea au capace metalice sau din plastic, și indiferent de conținut – de la compot și zacuscă, la murături și alte conserve de casă.
„Avem o veste foarte bună: din 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau din plastic, de compot, de zacuscă sau de murături”, a adăugat parlamentarul liberal.
Sistemul de garanție-returnare (SGR) este una dintre cele mai importante inițiative de mediu implementate în România în ultimii ani, urmărind reducerea cantității de deșeuri care ajung la groapa de gunoi și creșterea gradului de reciclare a ambalajelor.
Extinderea anunțată ar urma să transforme România într-unul dintre primele state europene care aplică sistemul și pentru ambalaje reutilizabile din sticlă folosite pentru produse alimentare tradiționale.
Ce înseamnă pentru consumatori
Odată ce extinderea va fi aplicată, românii vor putea primi înapoi garanția de 50 de bani și pentru borcane sau alte recipiente similare, dacă acestea sunt returnate curate și intacte în punctele de colectare.
Astfel, cămara românească ar putea deveni o nouă sursă de reciclare activă, în contextul în care milioane de borcane sunt aruncate anual. Prin această inițiativă, România face un pas curajos spre o economie circulară completă. După sticle, doze și PET-uri, urmează borcanele, oțetul și chiar cafeaua. Cămara devine, oficial, parte din revoluția verde.