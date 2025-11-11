O bătrână de 88 de ani, a fost la un pas de un tragic sfârșit, aflată la sediul unei instituții pentru obținerea unui document.

marți, noiembrie 11, 2025
Luni,10 noiembrie, în jurul orei 13.00, unei bătrâne ce se afla la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu (DITL), i s-a făcut rău, speriindu-i pe lucrătorii instituției care i-au sărit de urgență în ajutor.

După cum ne spunea directorul DITL, Laurențiu Țintea, era vorba despre o bătrânică de 88 de ani care venise să își ridice un certificat fiscal pentru obținerea ajutorului de lemne. Salariatele Direcției i-au sărit bătrânei în ajutor și i-au scos ele documentul solicitat. La scurt timp după acest episod bătrâna a ieșit afară unde i s-a făcut din nou rău, lucru ce i-a determinat de data aceasta, pe funcționarii DITL, să cheme salvarea.

Ulterior, interesându-ne de soarta femeii, am aflat că după ce personalul medical UPU din cadrul Spitalului Județean Giurgiu i-au dat primele îngrijiri, bătrâna și-a revenit și a putut pleca acasă.

Povestea are și un tâlc al ei, în sensul că tot mai mulți bătrâni sunt nevoiți astăzi să-și obțină singuri, neajutați de nimeni, poate bolnavi, tot felul de documente ce le sunt necesare pentru a supraviețui.

Marcat de această întâmplare, directorul DITL, Laurențiu Țintea ne spunea că va face solicitarea către personalul UPU, respectiv către Spitalul județean de Urgență Giurgiu, de a trimite pe cineva care să instruiască o parte din personalul care lucrează cu publicul, să acționeze în astfel de situații critice, pentru a fi capabili să ofere un prim ajutor, ce poate salva viața unui om.

