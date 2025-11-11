Medicul Bogdan Vâlsan premiat de către Episcopul Giurgiului, PS Dr. Ambrozie , cu „Diploma de Recunoștință”

Cu ocazia Târnosirii și Sfințirii Bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, de sâmbătă 9 noiembrie, o serie de cetățeni ai acestui oraș au primit distincții și Diplome din partea Episcopului de Giurgiu, PS Dr. Ambrozie, respectiv din partea Episcopiei Giurgiului.
Cu această ocazie Episcopul Giurgiului, PS Dr. Ambrozie i-a oferit o Diplomă de Recunoștință medicului din UPU Giurgiu (Spitalul Județean de Urgență ), Bogdan Vâlsan, pentru recunoașterea meritelor și eforturilor acestuia, puse în slujba celor bolnavi.
Consilierul Emil Vucă a marcat acest eveniment într-o postare pe facebook în care notează: „Mă bucur că există astfel de Oameni! Mă bucur că meritele le sunt recunoscute și apreciate! Mă bucur și mă mândresc că am astfel de prieteni!”
(Jurnal)