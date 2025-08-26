Serialul GROAPA 2 continuă filmările la Giurgiu! Se caută figuranți, bărbați și băieți cu vârsta cuprinsă între 8 și 15 ani.

Serialul Groapa 2 continuă filmările în Municipiul Giurgiu. Mafia, intrigi și peisaje autentice din Giurgiu vor prinde din nou viață pe micile ecrane. Succesul primului sezon a avut drept urmare filmările pentru sezonul 2 care au început în luna iulie 2025, cu promisiunea unor răsturnări de situație, dezvăluiri explozive și provocări majore pentru clanul Vlahu. Din nou, decorul orașului Giurgiu oferă cadrul perfect pentru o dramă captivantă. „Am găsit un Giurgiu plin de istorie, patină și poezie, pregătit parcă pentru filmări. Vechiul și noul se împletesc inegalabil la malul Dunării.” „Zilele de caniculă pe malul Dunării au fost grele… Am filmat urmăriri, accidente, urmăriri secrete — un show complet. O să vă placă tare” declara regizorul serialului, Millo Simulov. Serialul este marca PRO TV, cu o acțiune plasată într-un univers dur și cinematografic. „Groapa” este de fapt o adaptare a serialului turcesc Çukur („Legea familiei”).

Protagonist este Daniel Nuță, în rolul lui Sasha Vlahu, un tânăr prins în vârtejul unei familii mafiote. El declară că ultimele zile de filmare, în caniculă și cu țânțari, au fost intens provocatoare. Distribuția este una de top: Monica Bîrlădeanu, Dana Rogoz, Alex Conovaru, Marius Manole, Maria Buză, Teona Stavarachi (jurnalista misterioasă Alma Coman) și alții, aduc textură și profunzime serialului. Filmul a început proiecțiile în toamna anului 2023, în fiecare sâmbătă, la ora 20:00, pe PRO TV și platforma VOYO. De data aceasta realizatorii serialului caută figuranți, bărbați și băieți cu vârsta cuprinsă între 8 și 15 ani.

Există și buget, adică pentru fiecare rol se va acorda o sumă de bani.