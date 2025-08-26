Deputat Marian MINA: „Giurgiuvenii trebuie să știe unde se vor duce banii lor în următorii ani, trebuie să știe de ce le sunt mărite taxele şi impozitele!”

După ce a ținut mai bine de două săptămâni ascunsă lista cu bunurile orașului Giurgiu – pe care Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, Serviciul de Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice le-a pus sub sechestru, pentru a putea fi valorificate în situația în care Primăria nu-și plătește datoriile la bugetul de stat – aceasta a fost dată publicității. Sunt aproximativ 46 de hectare de teren (foto), localizate în fosta zonă industrială a orașului. Sunt terenuri compacte pe care orice municipalitate şi-ar dori să le aibă, deoarece acestea sunt atractive pentru investiții importante care să aducă venituri la bugetul primăriei şi noi locuri de muncă. Investiții private = locuri de muncă, taxe şi impozite la bugetul de local = Dezvoltarea Orașului Giurgiu. Este o rețetă simplă pe care doar primarul Adrian Anghelescu nu o cunoaște sau nu vrea să o cunoască. Dezvoltare cu mâna întinsă permanent la Guvern, nu se poate. Nu poți să te declari primar al municipiului Giurgiu, când tu ești doar personaj din filmul „Filantropica”! În data de 1 august – 2025, sub semnătura Ioanei Cristea, director executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei Giurgiu, a fost dată publicității o informare privind situația financiară a UAT Giurgiu, la data de 31.07.2025. Informarea arată, în cifre, dezastrul financiar în care se află Primăria Giurgiu: „Pentru asigurarea în bune condiții a activităților specifice administrației publice locale este necesară suma de aproximativ 76.223.000 lei”. Guvernul a spus că nu vă poate da acești bani! În aceste condiții, care sunt soluțiile pe care le aveți dumneavoastră, domnule Adrian Anghelescu, în calitate de primar al municipiului Giurgiu? Doar datoria către bugetul de stat este de 17.918.292 lei. Bine, au fost puse aceste terenuri sub sechestru, dar datoria tot trebuie achitată. Nu cunosc graficul de eșalonare a datoriei, asumat către ANAF, tocmai de aceea, în calitate de Deputat de Giurgiu, vă solicit să-l faceți public! Giurgiuvenii trebuie să știe unde se vor duce banii lor în următorii ani, trebuie să știe de ce le sunt mărite taxele şi impozitele. Trebuie să știe de ce vor avea o viaţă mai grea, într-un oraș din ce în ce mai insalubru. Nu este vina giurgiuvenilor pentru ceea ce se întâmplă astăzi în orașul lor, este vina doar a unei administrații fără niciun fel de viziune. Domnule Anghelescu, dacă unui român simplu i se poate suspenda carnetul de conducere pentru că are datorii la bugetul de stat, considerați că trebuie să vă suspendați şi dumneavoastră carnetul de AVIATOR?

Foto terenuri

Deputat Marian MINA