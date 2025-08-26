Noul Președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor Giurgiu este Andei Popazu!

marți, august 26, 2025
Începând de astăzi, noul Președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor Giurgiu este Andrei Popazu!

Îi urăm mult succes și îi mulțumim că este și a fost mereu alături de fotbalul din județul Giurgiu!

Totodată AJF Giurgiu mulțumește și urează mult succes fostei conduceri a CJA pentru lucrurile bune din acești 3 ani în care s-a încercat și s-a reușit promovarea tinerelor talente din arbitrajul giurgiuvean!

