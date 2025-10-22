miercuri, octombrie 22, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Serbarea organizată de elevii din Dărăști Vlașca, l-au „obligat” pe primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, să îi ducă în vizită la noua școală în care, foarte curând, vor învăța

Serbarea organizată de elevii din Dărăști Vlașca, l-au „obligat” pe primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, să îi ducă în vizită la noua școală în care, foarte curând, vor învăța

Jurnal
-
0
Serbarea organizată de elevii din Dărăști Vlașca, l-au „obligat” pe primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, să îi ducă în vizită la noua școală în care, foarte curând, vor învăța

Serbarea organizată de elevii școlii generale din satul Dărăști Vlașca   l-a mișcat pe primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, trezind în acesta nostalgii din vremea copilăriei și trădând o latură mai puțin cunoscută nouă, latura poetică a sufletului primului edil al localității.

Astăzi am avut bucuria de a participa la serbarea „Culorile Satului”, organizată la școala din Dărăști Vlașca. Copiii ne-au încântat cu cântecele și poeziile lor pline de emoție și bucurie” spunea primarul cu bucurie, dar în același timp cu regretul că școala în care acești copii vor învăța foarte curând nu este încă finalizată. Asta însă nu l-a împiedicat pe primarul Rusu să îi ia de mânuțe pe copii și să meargă cu ei în vizită, în „clădirea cea nouă”.

„Cel mai frumos dar pe care am putut să li-l ofer a fost vizita la noua școală – locul unde, în curând, își vor petrece zilele de curs și de joacă, într-un spațiu modern, curat și luminos.

Zâmbetele lor mi-au umplut sufletul și mi-au reamintit că educația este temelia unui viitor frumos. Au fost momente simple, dar pline de speranță!” mai spunea, vizibil emoționat,  Dan Rusu.

O serbare în care copiii au dorit să marcheze bogăția acestei toamne, umplând coșurile expuse în curtea școlii, împodobite chiar de ei,  cu o mulțime de legume de sezon, cu struguri, gutui, mere și nelipsitul dovleac, cel care i-a inspirat pe câțiva dintre cei mici să poarte pe cap coifuri ce amintesc faptul că doar peste câteva zile (31 OCTOMBRIE)  se sărbătorește Halloweenul și că în același timp elevii  intră în vacanța de toamnă, ce va ține până la data de 2 noiembrie.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
18.5 ° C
18.5 °
18.5 °
56 %
0.9kmh
86 %
mie
19 °
J
21 °
vin
18 °
S
16 °
D
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com