Românii au returnat peste 3,5 miliarde de ambalaje! Sistemul SGR, în plină expansiune în mediul rural. Ce alte tipuri de ambalaje vor intra pe lista cu reciclabile

Românii reciclează tot mai mult! După un an de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), bilanțul arată o creștere spectaculoasă: peste 3,3 miliarde de ambalaje returnate în 2024, iar în 2025 cifrele continuă să urce vertiginos.

Potrivit datelor comunicate de RetuRO, administratorul sistemului, rata de returnare a crescut de la 20% la începutul anului 2024, la 80% spre finalul acestuia, în timp ce 98% dintre ambalajele colectate au fost reciclate.

Luna august 2025 a adus un nou record : 614 milioane de ambalaje colectate, iar totalul pentru primele opt luni ale anului depășește 3,5 miliarde de PET-uri, doze și sticle.

 România rurală rămâne însă în urmă la acest capitol…

În prezent, sistemul național dispune de peste 6.500 de automate de colectare, amplasate în supermarketuri și puncte comerciale. Cu toate acestea, mediul rural rămâne deficitar, multe sate neavând acces la aparatele RVM.

Pentru a rezolva problema, RetuRO a lansat în această vară o soluție inovatoare: camioane de mari dimensiuni care colectează ambalajele direct de la micii comercianți.

Aceste camioane sunt, practic, RVM-uri mobile. Ele se deplasează în localitățile fără automate și preiau ambalajele de la magazinele mici. Comercianții își primesc banii pe garanții în maximum o săptămână” -declară Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Soluția funcționează deja în nouă județe, iar până la finalul anului se va extinde și în al zecelea.

Plan important de investiții și extinderea gamei de ambalaje

RetuRO a anunțat un plan de investiții de 350 milioane lei pentru următorii cinci ani, dintre care o parte semnificativă va fi direcționată către modernizarea centrelor de sortare și automatizarea fluxurilor logistice.

Totodată, Ministerul Mediului analizează extinderea listei de ambalaje acceptate în sistem.

Ne uităm la borcane, la cutiile de lapte din carton și chiar la ambalaje din produse cosmetice. E important însă să putem gestiona corect aceste deșeuri, mai ales dacă sunt contaminate”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

 Probleme și provocări: birocrație, costuri și tentative de fraudă

Deși sistemul are rezultate impresionante, nu este lipsit de critici. Comercianții reclamă birocrația, costurile mari de instalare și mentenanța automatelor, în timp ce în mediul urban se formează cozi uriașe la orele de vârf.

Pe lângă această problemă intervine și cea a siguranței aparatelor. În septembrie, Parchetul Sectorului 1 din Capitală a anunțat descoperirea unei fraude de 60.000 de lei, după ce trei persoane au încasat ilegal sute de vouchere SGR, pe care le-au produs la o imprimantă.

România, în topul țărilor europene care implementează SGR

Cu o rată de returnare de aproape 80% și o viteză de colectare record, România se apropie de modelul țărilor nordice, unde reciclarea ambalajelor a devenit o normalitate.

Dacă estimările se confirmă, până la finalul anului 2025 vor fi colectate peste 6 miliarde de ambalaje – un pas uriaș pentru o țară care, până acum câțiva ani, se confrunta cu o criză a deșeurilor.

