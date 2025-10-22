Miercuri, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a avut loc sesiunea unui proiect (Canapeaua Roz), privind cancerul la sân!

miercuri, octombrie 22, 2025
 Miercuri, 22 octombrie, la orele prânzului,  „Asociația Roz” și „Asociația Împreună pentru Viață” au organizat o sesiune de discuții în cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, tema fiind una extrem de importantă: cancerul la sân.

 Cu această ocazie medicii prezenți la discuțiile avute pe această temă, sub titlul generic, „Canapeaua Roz”,  au oferit celor din sala conferinței posibilitatea de a  se bucura de ecografii ale sânului,  gratuite.

Lectorii acestei sesiuni au încercat să explice ce știm și ce nu știm la acest moment despre Cancerul la sân.

Cu acest prilej directorul Spitalului,  Mihaela Rață (foto), a declarat faptul că este o onoare pentru Spitalul județean de Urgență Giurgiu, de a găzdui un asemenea eveniment.

„Canapeaua Roz” este un proiect care aduce în prim plan una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică: cancerul la sân – a precizat directorul Spitalului.

Prin astfel de evenimente reușim nu doar să informăm, ci și să încurajăm femeile să acorde atenția cuvenită sănătății lor. Prevenția, depistarea timpurie și educația medicală, sunt pași esențiali în lupta împotriva acestei boli.”

Mihaela Rață a mulțumit totodată „Asociației Roz” și „Asociației Împreună pentru Viață”, cât și sponsorilor, tuturor celor implicați în organizarea acestei campanii.

Colaborarea dintre societatea civilă, mediul medical și comunitate este dovada că împreună putem salva vieți” – a mai adăugat directoarea Spitalului, precizând că „Spitalul Județean de Urgență Giurgiu răspunde întotdeauna pozitiv acestor inițiative și alături de toți cei care promovează sănătatea și prevenția.”  

(Florian Tincu)

