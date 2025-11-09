duminică, noiembrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Senator Gabriela HORGA: „România produce, inovează și demonstrează zi de zi că știe să fie competitivă!”

Senator Gabriela HORGA: „România produce, inovează și demonstrează zi de zi că știe să fie competitivă!”

Jurnal
-
0
Senator Gabriela HORGA: „România produce, inovează și demonstrează zi de zi că știe să fie competitivă!”

„Companiile românești au devenit tot mai conectate la economia europeană, iar performanțele lor merită recunoaștere.

Am avut bucuria să înmânez premiul pentru Excelență în afaceri companiei #Dacia, în cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor” organizat de Camera de Comerț și Industrie. Dacia a înregistrat cel mai mare volum la export în 2024 – o confirmare a succesului său constant și a calității produselor fabricate în România.

Dacia este una dintre poveștile de succes autentice ale industriei noastre – un brand care a crescut constant, consolidându-și prezența pe piețele internaționale.

Este dovada că investițiile străine și brandurile românești pot conviețui armonios, generând valoare, inovație și prestigiu pentru întreaga țară.

Uzina de la Mioveni, una dintre cele mai mari din Europa de Est, susține peste 12.000 de locuri de muncă și contribuie substanțial la economia națională.

Într-o perioadă în care se spune adesea că „nu mai producem nimic”, este important să arătăm contrariul: România produce, exportă și crește prin oameni și companii care cred în potențialul ei.

Senator Gabriela HORGA

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
13.4 ° C
13.4 °
13.4 °
90 %
0.9kmh
86 %
D
14 °
lun
17 °
mar
13 °
mie
12 °
J
14 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com