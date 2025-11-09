Senator Gabriela HORGA: „România produce, inovează și demonstrează zi de zi că știe să fie competitivă!”

„Companiile românești au devenit tot mai conectate la economia europeană, iar performanțele lor merită recunoaștere.

Am avut bucuria să înmânez premiul pentru Excelență în afaceri companiei #Dacia , în cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor” organizat de Camera de Comerț și Industrie. Dacia a înregistrat cel mai mare volum la export în 2024 – o confirmare a succesului său constant și a calității produselor fabricate în România.

Dacia este una dintre poveștile de succes autentice ale industriei noastre – un brand care a crescut constant, consolidându-și prezența pe piețele internaționale.

Este dovada că investițiile străine și brandurile românești pot conviețui armonios, generând valoare, inovație și prestigiu pentru întreaga țară.

Uzina de la Mioveni, una dintre cele mai mari din Europa de Est, susține peste 12.000 de locuri de muncă și contribuie substanțial la economia națională.