Crimă șocantă la Giurgiu! Un bărbat, găsit mort într-o fosă septică. Principalul suspect este chiar fratele său, un recidivist condamnat anterior pentru omor!

Scene de groază în Giurgiu! Un bărbat de 59 de ani, dat dispărut de două zile, a fost găsit mort într-o fosă septică dezafectată, la trei metri adâncime, pe terenul unei foste cooperative agricole.Un articol pe care l-am publicat cu două zile în urmă a creat emoție în spațiul on line Anchetatorii au suspiciuni serioase că nu este vorba despre un accident. Principalul suspect este chiar fratele victimei, un bărbat care a mai fost condamnat în trecut pentru omor, potrivit surselor judiciare. Trupul victimei, ascunsă la trei metri sub pământ Așa cum notam anterior, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit joi, după două zile de căutări intense. Inițial, autoritățile au crezut că acesta s-ar fi înecat într-o baltă din apropierea localității, motiv pentru care au fost chemați și scafandri. Când căutările nu au dat rezultate, echipele de intervenție au extins aria spre fosta cooperativă agricolă de producție (CAP) din zonă — locul unde fratele victimei își improvizase un adăpost. Acolo, sub o placă de beton, într-o fosă septică abandonată, a fost descoperit trupul bărbatului. Groapa avea aproximativ trei metri adâncime, iar poziția în care se afla cadavrul a ridicat imediat semne de întrebare pentru anchetatori. Frate ucigaș? Istoric criminal și suspiciuni grave Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor, iar toate indiciile duc către fratele victimei – un bărbat cunoscut în comunitate pentru antecedentele sale penale. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că acesta a mai fost condamnat în trecut pentru omor, ceea ce amplifică suspiciunile că tragedia din Giurgiu nu este un simplu accident. „Este puțin probabil ca victima să fi ajuns singură acolo. Circumstanțele sunt suspecte, iar ancheta se concentrează asupra fratelui, care locuia chiar în zona respectivă”, au precizat surse judiciare. Ancheta, în plină desfășurare… La fața locului au ajuns echipe de criminaliști, polițiști și procurori. Trupul bărbatului a fost scos cu ajutorul pompierilor și transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medici, dar polițiștii nu exclud nicio ipoteză, inclusiv cea a unei crime violente, urmată de tentativa de ascundere a trupului. Deocamdată, fratele victimei este principalul suspect, iar anchetatorii verifică dacă între cei doi existau conflicte personale sau dispute legate de bunuri. Comunitatea este șocată Oamenii din localitate sunt înmărmuriți. Nimeni nu își explică cum o asemenea tragedie a putut avea loc între doi frați. „E cutremurător. Nu ne vine să credem. Se ajutau cândva, dar în ultimul timp nu se mai înțelegeau deloc…”, a declarat un vecin al celor doi frați. Crima din Giurgiu zguduie întreaga comunitate locală și ridică întrebări cutremurătoare despre violența ascunsă în sânul familiei. În timp ce anchetatorii caută răspunsuri, un lucru e clar: moartea bărbatului nu a fost un accident, iar fratele cu trecut sângeros este acum principalul suspect într-un nou dosar de omor.

(Jurnal)