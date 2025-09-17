Senator Gabriela HORGA: „România își va consolida sistemul de apărare cu ajutorul Uniunii Europene.”

România își va consolida sistemul de apărare cu ajutorul Uniunii Europene. România va putea utiliza 16,68 miliarde de euro prin intermediul mecanismului european Security Action for Europe (SAFE), ocupând poziția a doua în UE în ceea ce privește valoarea fondurilor alocate. Este un semn că Guvernul Ilie Bolojan și-a făcut bine treaba, sprijinind proiecte relevante.

Resursele financiare vor fi orientate către trei direcții principale:

» Apărare – strategie pe cinci ani pentru modernizarea capacităților militare, construirea de noi facilități românești pentru producția de echipamente de apărare și integrarea României în rețelele industriale europene.

» Buget – finanțarea achizițiilor prin împrumuturi avantajoase, cu dobânzi mici, perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe termen lung, de până la 40 de ani. Sunt condiții pe care România nu le-ar fi putut obține pe cont propriu.

» Infrastructură – susținerea lucrărilor la segmente de autostradă din nord-est: A7 (Pașcani–Suceava–Siret) și A8 (Pașcani–Iași–Ungheni), investiții cu rol esențial pentru mobilitatea civilă și transporturile militare.