miercuri, septembrie 17, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Medalii de aur și argint obținute de sportivii profesorului Ion CHELU, la „Ju Jitsu Open Balkan Championship 2025”, disputat la Atena.

Medalii de aur și argint obținute de sportivii profesorului Ion CHELU, la „Ju Jitsu Open Balkan Championship 2025”, disputat la Atena.

Jurnal
-
0
Medalii de aur și argint obținute de sportivii profesorului Ion CHELU, la „Ju Jitsu Open Balkan Championship 2025”, disputat la Atena.

Chiar dacă informați vă parvine cu un pic de întârziere nu putem trece peste un nou rezultat de excepție al profesorului de arte marțiale, Ion Chelu.

Astfel, în perioada 11-14 septembrie 2025, lotul Național al României de Ju Jitsu, a făcut deplasarea în Grecia, la Atena, unde a avut loc Ju Jitsu Open Balkan Championship 2025, ediția cu numărul 20, unde au fost prezenți 1320 sportivi, cu 1760 probe.

La această competiție au fost prezenți și sportivi de la CS Aquila Giurgiu, pregătiți de Hanshi I.Chelu, obținând 5 medalii ( 3 de aur și 2 de argint) după cum urmează:

Medalii de aur:
1.GOCIU DANIEL/Fighting-56 kg/U16;
2.POPESCU GEORGE/Fighting-36 kg/U10;
3.CRETU ANDREI/Fighting-25Kg/U10.
Medalii de argint:
1.DRAGHIA ANDREI/Fighting-85 kg/Seniorii;
2.CLEJANU ALIN/Fighting-40kg/U14.

La finalul competiției România a obținut locul 2 pe națiuni, după Grecia, urmată de Turkmenistan. Felicitări tuturor celor implicați în obținerea  superbei performanțe.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
19.7 ° C
19.7 °
19.7 °
84 %
4.6kmh
100 %
mie
18 °
J
24 °
vin
25 °
S
28 °
D
30 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com