APA SERVICE GIURGIU: Ziua și deșeurile

Zilnic, în eforturile de a păstra sistemul de canalizare funcțional, colegii noștri extrag, cu ajutorul unor autospeciale de mare capacitate, cantități importante de deșeuri pe care, în mod normal, ar trebui să le regăsim la tomberon.
Serios afectate sunt și pompele din Stațiile de pompare a apei uzate (SPAU-ri) care infundate cu servețele umede, cârpe sau alte obiecte care nu sunt biodegradabile, necesită intervenții periodice, soldate, în dese cazuri, cu schimbarea unor piese sau chiar cu înlocuirea în totalitate.
Imaginile atașate la acest comunicat vorbesc de la sine și arată încă odată unde poate duce nepăsarea și inconștiența. Ca o completare, putem menționa faptul că costurile de achiziție ale unui sistem de pompare se ridică la sume foarte mari, bani care ar putea fi folosiți pentru investiții noi și nu pentru reparații născute din neglijență.
Facem, din nou, un apel către toți utilizatorii serviciilor noastre să contribuie la prevenirea înfundării rețelelor de canalizare și implicit, poluării mediului înconjurător, printr-un comportament adecvat, respectând câteva reguli elementare:
Nu aruncați în vasul de toaletă sau în chiuvetă resturi de mâncare, uleiuri și alte obiecte destinate containerelor de salubritate!
Nu aruncaţi în căminele de racord şi de vizitare pietre, moloz şi alte deşeuri!
Nu acoperiţi cu pământ capacele căminelor de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întreţinere.