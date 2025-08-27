Senator Gabriela HORGA: „Reformele sunt despre noi toți, despre șansa noastră de a lăsa generațiilor care vin o Românie care funcționează mai bine decât cea pe care am găsit-o!”

„În România are loc o luptă între două moduri de a privi viitorul: cel în care acceptăm să rămânem pe loc și cel în care avem curajul să schimbăm ceea ce știm cu toții că nu mai funcționează. De ani de zile, vorbim despre reforme. Le-am promis, le-am cerut, le-am așteptat. Dar când cineva le pune cu adevărat pe masă, pentru a fi aprobate, descoperim cât de greu este să schimbi sisteme vechi, obiceiuri înrădăcinate, să elimini privilegii pe care unii nu vor să le piardă.

Eliminarea privilegiilor din companiile de stat, eficientizarea administrației locale, reforma autorităților sunt măsuri necesare, dar trezesc opoziție. Uneori o vedem, alteori rămâne ascunsă, dar există. Și, poate tocmai de aceea, fiecare pas este mai greu decât pare.

Pachetul 2 de măsuri reprezintă un reset al administrației prin reducerea risipei, reașezarea cheltuielilor și eliminarea practicilor care au consumat nejustificat resursele publice

Aici intervine responsabilitatea tuturor celor care au primit votul oamenilor pentru a păstra direcția pro-europeană a României. Sprijinul trebuie să fie real, bazat pe convingerea că România are nevoie de o schimbare radicală, nu de amânări.

Reformele nu sunt despre un nume sau despre un partid. Sunt despre noi toți, despre șansa noastră de a lăsa generațiilor care vin o Românie care funcționează mai bine decât cea pe care am găsit-o.”

Senator: Gabriela HORGA