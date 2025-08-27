Deputatul Marian MINA: „Proiectul Drumului de mare Viteză București – Giurgiu a intrat în linie dreaptă!”

miercuri, august 27, 2025
FAPTE nu vorbe!

„Ministrul Transporturilor, social-democratul Ciprian Șerban, a anunţat, astăzi, că #CNIR a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern şi atât de așteptat.

Contractul a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia.

Valoarea contractului este de 33 milioane lei (fără TVA) iar proiectul este finanțat din bani europeni, dar și de la bugetul de stat.

Studiul de fezabilitate, ce va fi gata în 16 luni, va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, dar şi cum se va lega cu alte proiect – inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse – a anunţat ministrul #PSD al Transporturilor.”

 

Deputat Marian MINA

