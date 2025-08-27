IȘJ Giurgiu: Rata de promovare, în cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2025 ( după contestații), a crescut! 

miercuri, august 27, 2025
Jurnal giurgiuvean
Rezultatele după contestații obținute la examenul național de Bacalaureat sesiunea august 2025 au fost afișate marți 26 august 2025, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art, 5 și ale art, 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare a crescut de la 27,73%, înainte de contestații, la 32,71% după contestații.

Pe transe de medii situația se prezintă astfel:

– medii cuprinse între 6 și 6,99 : 94 candidați

– medii cuprinse între 7 și 7,99 : 9 candidați

– medii cuprinse între 8 și 8,99 : 2

Număr total de promovați : 105

Numărul candidaților înscriși la examen: 400

Număr candidați prezenți: 321

Sursa: Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu

