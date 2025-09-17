Senator Gabriela HORGA propune ca persoanele care suferă de cancer să își poată retrage banii din fondurile de pensii administrate de stat!

„Propun ca persoanele care suferă de cancer sau se află în stadii terminale de boală să își poate retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat!” – scrie Senator Gabriela HORGA pe pagina de facebook. „Împreună cu colega mea Nicoleta Pauliuc , am depus un amendament în acest sens la proiectul de lege privind plata pensiilor private, a cărui dezbatere a început în Comisia de buget a Senatului.

Pacienții oncologici, beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică.

Proiectul propus de Guvern prevede că deponenții pot retrage cel mult 30% din banii depuși în fondurile de pensii administrate privat, după care urmează plățile lunare ale pensiei. Mă bucur că am găsit susținere în acest demers și din partea inițiatorilor legii.

Am depus acest amendament pentru că acești oameni duc o bătălie grea cu boala și au nevoie de bani pentru tratament sau pentru îngrijire. Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situații dramatice, să aștepte ani de zile după niște bani care le aparțin și care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieții. Este un gest de solidaritate și de respect față de acești oameni. Adevărata măsură a unei societăți se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili.”

Senator Gabriela HORGA