Deputat Alexandru Andrei: „Printre cele opt unități sanitare ce urmează a fi finanțate prin PNRR, se numără și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”

Cu câteva zile în urmă Deputatul giurgiuvean Alexandru Andrei scria pe pagina sa de facebook despre proiectele vizând modernizarea unor spitale, printre care și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.

„Opt proiecte ce vizează construcția sau modernizarea unor spitale care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Este anunțul făcut de către premierul Ilie Bolojan.

Printre cele opt unități sanitare ce urmează a fi finanțate cu astfel de fonduri se numără și Spitalul Județean, mai exact proiectul pentru construirea noilor secții de Oncologie și Neurologie.

Construcția secției de oncologie a fost una din prioritățile echipei PNL Giurgiu în domeniul sanitar, în condițiile în care este inadmisibil ca oamenii bolnavi de cancer – o boală cumplită, ce aduce o viață extrem de dificilă – să fie nevoiți să meargă periodic la București pentru a beneficia de tratamentul ce îi ține în viață.

De altfel, inițiativa construirii unui centru oncologic la Giurgiu a fost susținută încă din 2019 în Consiliul Județean, însă aleșii social-democrați s-au opus, la acea vreme. De-abia după ce PNL a câștigat conducerea Consiliului județean acest proiect a devenit prioritate, obținându-se aprobarea Guvernului și finanțarea din fonduri UE.

Contractul pentru construirea noilor secții ale Spitalului Județean (Oncologie și Neurologie) a fost semnat de președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, în luna ianuarie a acestui an.

Reamintesc că proiectul celor două secții de la Spitalul Județean este parte a unui efort concentrat pentru modernizarea sistemului medical giurgiuvean, alte astfel de proiecte vizând extinderea secției de boli infecțioase și construcția unui nou spital la Bolintin Vale, dar și reabilitarea spitalului Vadu Lat ” – mai preciza Deputatul Alexandru Andrei în postarea sa.

