Senator Gabriela HORGA: „Modificare importantă la plata pensiilor administrate privat – românii care suferă de cancer pot primi banii în integralitate.”

„Modificare importantă la plata pensiilor administrate privat – românii care suferă de cancer pot primi banii în integralitate.

Astăzi (n.red.- marți, 23 septembrie) am continuat dezbaterile asupra Legii privind plata pensiilor private. La propunerea mea și a colegei mele Nicoleta Pauliuc , alături de ceilalți colegi din coaliția de guvernare, Comisiile de Buget și de Muncă din Senat au aprobat un amendament prin care bolnavii cu afecțiuni oncologice să poată primi, la cerere, 100% din valoarea activelor personale acumulate la fondurile de pensii private sub formă de plată unică.

Modificarea proiectului nu este numai un gest de normalitate, ci și un sprijin minim pentru bolnavii care au primit acest diagnostic nemilos și pentru care timpul capătă altă valoare – fiecare zi cântărește enorm.

Vorbim despre oameni aflați în cele mai dificile încercări ale vieții, care au nevoie nu doar de sprijin medical, ci și de resurse financiare pentru a-și păstra demnitatea și pentru a-și continua lupta.

Mulțumesc Guvernului României pentru susținere, dar și colegilor care au votat în unanimitate amendamentul în Comisia pentru buget.

Dezbateri temeinice și transparente vom avea și săptămâna viitoare, când ne dorim să finalizăm proiectul și să îl propunem plenului pentru adoptare.

Trebuie să avem o lege impecabilă, pentru că vorbim despre unul dintre cele mai importante proiecte legislative dezbătute de Parlamentul României în ultimii ani. Este o lege care vizează peste 9,3 milioane de viitori pensionari, dintre care 8,4 milioane de participanți la Pilonul 2 și peste 920.000 la Pilonul 3.”

Senator Gabriela HORGA