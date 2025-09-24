miercuri, septembrie 24, 2025
FOTBAL. Etapa 5-a, Liga III-a / Rezultate / Clasament / Etapa viitoare

Marți, 23 septembrie 2025, pentru prima oară în acest sezon, am avut parte de etapă intermediară în Liga III-a. În  seria  5-a, reprezentanta județului nostru „Dunărea Giurgiu”, a stat.

Iată rezultatele seriei a 5-a din etapa a 5-a:

ACSO Filiaşi – Academica Balș                    0-1

ACS AXI Arena – Cetatea Turnu Măgurele   0-2

LPS HD Clinceni – ACS Oltul Curtişoara      2-0

Universitatea Craiova 2 – CSL Nanov           0-0

Progresul Spartac – CSM Alexandria            0-1

Dunărea Giurgiu     A stat

                           Clasament

1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni              5 4 1 0 15 -4 11 13

2.CSM Cetatea Turnu Măgurele      4 4 0 0   9 -2   7 12

3.CSM Alexandria                            5 2 2 1   7 -6   1   8

4.Universitatea Craiova 2                 5 2 2 1  5  -4   1   8

5.SCM Dunărea 2020 Giurgiu          4 2 1 1   5 -4   1   7

6.ACS Academica Balș                    4 2 0 2   5  -5   0   6

7.ACS Oltul Curtişoara                     5 2 0 3   5  -7  -2  6

8.ACS AXI Arena                             4 1 1 2   6  -7  -1   4

9.CSL Nano                                     5 1 1 3   2-10   -8  4

10.AFC Progresul 1944 Spartac      5 1 0 4   5  -9   -4  3

11.ACSO Filiaşi                                4 0 0 4   0  -6   -6  0

–––––––––––––––––––––––––––-

Etapa Viitoare – Vineri, 26 Septembrie – 2025, ora 17.00

ACS Academica Balș  –   CSM Alexandria

CSL Nanov    –    AFC Progresul 1944 Spartac

CSM Cetatea Turnu Măgurele   –  SCM Dunărea 2020 Giurgiu

ACSO Filiaşi  –   ACS AXI Arena

Sâmbătă, 27 Septembrie – 2025, ora 17.00

ACS Oltul Curtişoara    –   Universitatea Craiova 2

FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA   –  ACS L.P.S. H.D. Clinceni – Anulat

 ( Costel Spînu)

