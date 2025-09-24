FOTBAL. Etapa 5-a, Liga III-a / Rezultate / Clasament / Etapa viitoare

Marți, 23 septembrie 2025, pentru prima oară în acest sezon, am avut parte de etapă intermediară în Liga III-a. În seria 5-a, reprezentanta județului nostru „Dunărea Giurgiu”, a stat.
Iată rezultatele seriei a 5-a din etapa a 5-a:
ACSO Filiaşi – Academica Balș 0-1
ACS AXI Arena – Cetatea Turnu Măgurele 0-2
LPS HD Clinceni – ACS Oltul Curtişoara 2-0
Universitatea Craiova 2 – CSL Nanov 0-0
Progresul Spartac – CSM Alexandria 0-1
Dunărea Giurgiu A stat
Clasament
1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 5 4 1 0 15 -4 11 13
2.CSM Cetatea Turnu Măgurele 4 4 0 0 9 -2 7 12
3.CSM Alexandria 5 2 2 1 7 -6 1 8
4.Universitatea Craiova 2 5 2 2 1 5 -4 1 8
5.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 4 2 1 1 5 -4 1 7
6.ACS Academica Balș 4 2 0 2 5 -5 0 6
7.ACS Oltul Curtişoara 5 2 0 3 5 -7 -2 6
8.ACS AXI Arena 4 1 1 2 6 -7 -1 4
9.CSL Nano 5 1 1 3 2-10 -8 4
10.AFC Progresul 1944 Spartac 5 1 0 4 5 -9 -4 3
11.ACSO Filiaşi 4 0 0 4 0 -6 -6 0
