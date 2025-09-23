Accident feroviar, marți seară, la Bălănoaia: tren de marfă izbit de un TIR, pompierii în alertă!

marți, septembrie 23, 2025
Seara de marți, 23 septembrie, a fost una extrem de tensionată în localitatea  Bălănoaia, din județul Giurgiu. Aici un tren de marfă a lovit în plin un autotren, la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu au intervenit rapid, cu o autospecială de stingere și echipaj de descarcerare. Din fericire, nu au existat victime: mecanicul de locomotivă și șoferul autotrenului au scăpat teferi.

Deși trenul și-a continuat drumul, impactul a lăsat urme serioase pe capul tractor al TIR-ului, care a fost grav avariat.

 O tragedie ce a fost evitată la limită, care readuce în prim-plan pericolul existent  la trecerile la nivel cu calea ferată.

 

sursa: ISU Giurgiu

