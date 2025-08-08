Senator Gabriela HORGA: „Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II, necesită o dezbatere publică…”

vineri, august 8, 2025
„Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II – necesitatea unei dezbateri publice și a unui echilibru între drepturile participanților și stabilitatea fondurilor.

Actuala propunere legislativă privind modalitatea de plată a pensiilor private din Pilonul II este un proiect inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Sectorul Pensii Private, coordonat de vicepreședintele Dan Armeanu. Proiectul a fost înaintat Guvernului spre inițiere (prin Ministerul Muncii) şi pentru aprobare, însă acesta ar fi trebuit să fie supus unei dezbateri publice ample și explicat clar participanților, inclusiv în ceea ce privește modul în care s-a stabilit procentul de 25% pentru plata forfetară (lump sum) și pragul valoric sub care această plată se permite integral.

Adoptarea unei legi care să stabilească în mod clar modalitățile de încasare a pensiei private – obligație prevăzută și de recomandările OCDE – este esențială. Totuși, aceasta trebuie să rezulte în urma unei dezbateri publice serioase și a unor explicații transparente privind modul de calcul al procentului pentru suma forfetară, astfel încât să fie în favoarea tuturor celor 8,3 milioane de participanți – atât a celor care doresc să încaseze pensia acum, cât și a celor care încă mai cotizează – fără a afecta sustenabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii private. Există multiple modele europene și cel american, precum și recomandări OCDE, însă soluția corectă pentru un subiect de o asemenea importanță se poate contura doar prin dialog public.

Pilonul II a fost introdus în România în 2008, iar de atunci se așteaptă cadrul legislativ complet pentru plata sumelor acumulate. În prezent, pensiile din Pilonul II se plătesc doar unui număr restrâns de participanți – cei care au ieșit la pensie și au acumulat contribuții din 2008 încoace – fie sub formă de tranșe lunare, fie ca sumă unică, în funcție de valoarea activului și opțiunea beneficiarului.

Participanții trebuie să păstreze dreptul de a opta pentru plata în sumă forfetară, însă, în același timp, trebuie menținute lichiditatea și solvabilitatea fondurilor de pensii. Acest echilibru este vital pentru sustenabilitatea sistemului, în special în contextul în care, în România, sunt aproximativ 8,3 milioane de participanți la Pilonul II.

Fondurile de pensii private trebuie supravegheate cu responsabilitate de ASF, astfel încât drepturile participanților să fie protejate, iar administratorii de active să adopte strategii de investiții prudente, dar diversificate, inclusiv plasamente în active lichide, pentru a putea face față în orice moment obligațiilor de plată. Totodată fondurile de investiții deschise de pe piața de capital permit răscumpărarea unităților de fond ale deținătorilor în orice moment, menținându-și lichiditatea și solvabilitatea, deci se poate!

Indiferent de parcursul legislativ si procedurile pe care le urmează inițiatorul, dezbaterile trebuiau organizate, colectate toate opiniile, analizate și creionat proiectul încă de la nivelul ASF, care a elaborat proiectul, astfel încât să nu apără discuții si interpretări de natură a crea confuzie și a decredibiliza sau pune sub semnul întrebării întregul sistem.

Și tehnic, proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată, prin noi fonduri autorizate și are nevoie de îmbunătățiri substanțiale și, mai ales, de dezbatere publică.

Și, cel mai important, banii din Pilonul II sunt ai celor 8,3 milioane de participanți și așa vor rămâne.”

Senator Gabriela HORGA

