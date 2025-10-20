Senator Gabriela HORGA – inițiatoarea propunerii legislative Golden Visa România: „Atragerea investitorilor este vitală pentru dezvoltarea economiei naționale!”

„Atragerea investitorilor este vitală pentru dezvoltarea economiei naționale. Sunt inițiatoarea propunerii legislative ”Golden Visa România”, prin care cetățenii străini care investesc cel puțin 400.000 de euro în țara noastră primesc rezidență temporară timp de cinci ani de zile. România are de câștigat prin atragerea de capital suplimentar pentru dezvoltarea economiei. Multe economii din UE s-au dezvoltat creând condiții pentru investitori. Spania, Portugalia sau Grecia au atras investiții de miliarde de euro prin programe similare.

Ce trebuie să facă un investitor străin pentru a beneficia de această facilitate:

– Să investească cel puțin 400.000 de euro în achiziţia de titluri de stat româneşti, de proprietăţi imobiliare, investiţii în fonduri de investiţii autorizate de ASF, achiziţia de acţiuni la companii româneşti listate la bursă.

– Să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancţiuni şi să nu reprezinte risc de securitate.

– Să nu renunțe la investiție înainte de termenul de cinci ani, altfel i se revocă șederea dacă investiția nu este înlocuită cu o altă investiţie eligibilă.

Instituirea programului „Golden Visa” va duce la creşterea fluxului de investiţii străine în titluri de stat, fonduri de investiţii, în sectorul imobiliar şi în piaţa de capital românească. Programul prevede perceperea de taxe de la investitori pentru analizarea dosarelor, eliberarea permiselor, prelungiri.

În plus, investitorii vor plăti impozite pe proprietăţile deţinute, pe dividende sau pe câştigurile de capital din România.

România poate să folosească experiența pozitivă a altor state europene care au programe smiliare: Portugalia a atras peste șapte miliarde de euro, Spania a depășit șase miliarde de euro, Grecia a atras 2,6 miliarde de euro. Programe similare au introdus și țări vecine cu România, precum Ungaria și Bulgaria.