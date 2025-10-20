Comentariul Săptămânii: „Ceva de neînțeles…Un NOU cetățean de onoare al Giurgiului…”

„Ceva de neinteles…
Poate cineva doreste sa ne lamureasca…
Incepand de astazi avem un … NOU … cetatean de onoare al municipiului Giurgiu !!!!
O doamna..decedata…( n.n.- Eugenia Popescu-Județ)
An fabricatie…1925 !!!
Singurul merit…s a nascut in Giurgiu !!!
Citind biografia nu regasim ABSOLUT NIMIC…referitor la Giurgiu.
Mai mult…doamna decedata…era demult mutata in…AMERICA..unde a trait…si murit..
Si atunci…pentru care …MERITE… a devenit un CETATEAN DE ONOARE…al nostru ?!
Consilierii locali…aloooo ?!
Ce i cu bataia asta de joc ?!
Pai atunci, giurgiuvenii care au adus REALE beneficii orasului…aia ce mai merita ??
Ca sa primesti aceasta CALITATE…trebuie..e OBLIGATORIU…sa ai si niste fapte in spate…pentru ORAS...”
Traian Budoi Administrator
WIKIPEDIA: Eugenia Popescu-Județ (de asemenea, cu ortografierea, Popescu-Judetz; 1925 – 2011) a fost antropolog, autoare de cărți de non-ficțiune. prim-balerină, coreograf, dansator, folclorist și profesoară de dans româncă.
Fiind practicantă de balet clasic, a lucrat ca dansatoare solo pentru mai multe teatre din București (inclusiv în calitate de prim-balerină), devenind coregraf faimos pentru teatre profesioniste și pentru multe personaje inspirate din folclorul românesc, performând în teatre, film, televiziune și ansamble profesioniste din România. A predat dansul clasic și dansul popular, atât intern cât și internațional.