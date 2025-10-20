FOTBAL. Dunărea Giurgiu a cedat pe teren propriu în disputa cu Academica Balș 0-3 (0-2).

marți, octombrie 21, 2025
Dunărea Giurgiu a fost învinsă cu 3-0 de Academica Balș, sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, la capătul unei partide din etapa a 9-a, a Ligii a III-a, seria a 5-a.

Fotbaliştii giurgiuveni au dezamăgit total, sâmbătă, pe teren propriu , pierzând fără drept de apel în fața echipei Academica Balș cu scorul de 0- 3 (0-2 la pauză).

Spre deosebire de echipa giurgiuveană, oaspeții au demonstrat câ au idei de joc, reușind să înscrie trei goluri prin Robert Gherghe min. 30, Roberto Voican min. 35 și Răzvan  Rotea min. 88, la capătul unor faze la care apărarea giurgiuveană a fost ”vraiște.”
În concluzie, un meci care s-a transformat într-un adevărat coşmar din cauza jocului slab al fotbaliştilor giurgiuveni.
Din păcate, după cinci meciuri bune, de sezon, Dunărea se află în evidentă scădere de formă…Și când te gândești că sâmbătă, 25 octombrie, în etapa a 10-a, vine la Giurgiu, liderul seriei: LPS HD Clinceni.
După acest rezultat prost, Dunărea  rămâne în continuare  pe poziția a 7-a, cu 11 puncte.

DUNĂREA: Stanciu – Erdogan, T. Constantin, D. Anghel – Badea, D. Coman, Pasăre, Lobonț – Blaga, Florescu, Șerbănescu. Antrenor: Bogdan Argeș VINTILĂ. Au mai evoluat: Bălțat, Marcu, A. Marin și Pleșca.

ACADEMICA: M. Florea – Burlacu, Song, Gherghe, F. Bălan – Neață, Voican, D. Toma, M. Dinu – M. Constantin, Nițu. Antrenor: Daniel OPRESCU. Au mai evoluat: Miu, E. Tata, Riza, Rotea și Crivac.

Rezultatele etapei a 9-a, liga a III-a, seria a 5-a
LPS HD Clinceni – ACS Axi Arena                  2-1
Universitatea Craiova 2 – ACSO Filiaşi           2-1
Dunărea Giurgiu – Academica Balș                 0-3
Progresul Spartac – Cetatea Turnu Măgurele 1-2
CSL Nanov – ACS Oltul Curtişoara                 1-3
CSM Alexandria   – A stat.
                     Clasament
1,ACS L.P.S. H.D. Clinceni       20p
2.Cetatea Turnu Măgurele       18p
3.ACS Academica Balș            16p
4.Universitatea Craiova 2        15p
5.Oltul Curtişoara                     15p
6.CSM Alexandria                    12p
7.Dunărea  Giurgiu                   11p
8.ACS Axi Arena                        7p
9.Progresul Spartac                   6p
10.CSL Nanov                           4p
11.ACSO Filiaşi                          3p

                  Etapa viitoare

Vineri 24 Octombrie, ora 15:00

ACS Academica Balș  –   ACS Oltul Curtişoara

ACSO Filiaşi  –  AFC Progresul 1944 Spartac

ACS Axi Arena   –  Universitatea Craiova 2

CSM Cetatea Turnu Măgurele  –  CSM Alexandria  (ora 16:30)

Sâmbătă 25 Octombrie, ora 15:00

SCM Dunărea 2020 Giurgiu     –   ACS L.P.S. H.D. Clinceni

CSL Nanov  –  Stă

 

(Costel Spînu)

