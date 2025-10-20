FOTBAL. Dunărea Giurgiu a cedat pe teren propriu în disputa cu Academica Balș 0-3 (0-2).

Dunărea Giurgiu a fost învinsă cu 3-0 de Academica Balș, sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, la capătul unei partide din etapa a 9-a, a Ligii a III-a, seria a 5-a.

Fotbaliştii giurgiuveni au dezamăgit total, sâmbătă, pe teren propriu , pierzând fără drept de apel în fața echipei Academica Balș cu scorul de 0- 3 (0-2 la pauză).

Spre deosebire de echipa giurgiuveană, oaspeții au demonstrat câ au idei de joc, reușind să înscrie trei goluri prin Robert Gherghe min. 30, Roberto Voican min. 35 și Răzvan Rotea min. 88, la capătul unor faze la care apărarea giurgiuveană a fost ”vraiște.”

În concluzie, un meci care s-a transformat într-un adevărat coşmar din cauza jocului slab al fotbaliştilor giurgiuveni.

Din păcate, după cinci meciuri bune, de sezon, Dunărea se află în evidentă scădere de formă…Și când te gândești că sâmbătă, 25 octombrie, în etapa a 10-a, vine la Giurgiu, liderul seriei: LPS HD Clinceni.

După acest rezultat prost, Dunărea rămâne în continuare pe poziția a 7-a, cu 11 puncte.

DUNĂREA: Stanciu – Erdogan, T. Constantin, D. Anghel – Badea, D. Coman, Pasăre, Lobonț – Blaga, Florescu, Șerbănescu. Antrenor: Bogdan Argeș VINTILĂ. Au mai evoluat: Bălțat, Marcu, A. Marin și Pleșca.

ACADEMICA: M. Florea – Burlacu, Song, Gherghe, F. Bălan – Neață, Voican, D. Toma, M. Dinu – M. Constantin, Nițu. Antrenor: Daniel OPRESCU. Au mai evoluat: Miu, E. Tata, Riza, Rotea și Crivac.