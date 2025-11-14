Senator Gabriela HORGA: ”Educația le oferă copiilor șanse în plus la locuri de muncă bine plătite, împlinire profesională, dezvoltarea gândirii critice.”

sâmbătă, noiembrie 15, 2025
”Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip la Gala Excelenței în Educație, un eveniment în cadrul căruia au fost premiați 125 de elevi din județ cu rezultate deosebite la concursurile naționale. Gala a fost organizată de Consiliul Județean #Giurgiu și de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Educația le oferă copiilor șanse în plus la locuri de muncă bine plătite, împlinire profesională, dezvoltarea gândirii critice.

În ultimii ani de zile, administrația liberală a județului Giurgiu a acordat o atenție deosebită investițiilor în educație. Educația a devenit o prioritate în mandatul lui Dan Motreanu de președinte al #PNL Giurgiu. M-am implicat în susținerea acestor eforturi, în calitate de parlamentar de Giurgiu.

» 30 de unități de învățământ din județul Giurgiu sunt incluse în Programul Național „Masă Sănătoasă”.

» 53 de unități de învățământ din județul Giurgiu sunt incluse în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat din fonduri UE.

» Mai multe școli din județ au fost extinse, modernizate sau finalizate de primarii liberali.

» Școala Profesională din Clejani a devenit Liceu Tehnologic, în urma eforturilor depuse de primarul liberal Florin Nidelea și de conducerea școlii.

Astăzi, privindu-i pe acești elevi cu rezultate deosebite, simt că implicarea mea și a colegilor mei într-un proiect care mi-e foarte aproape de suflet chiar le aduce șanse în plus acestor copii.”

 

Senator Gabriela HORGA

