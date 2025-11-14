sâmbătă, noiembrie 15, 2025
Acasă Actualitate Joi, la Giurgiu, a avut loc premierea celor mai buni antreprenori, la Topul Firmelor 2025

 Joi, 13 noiembrie, Camera de Comerț si Agricultură Giurgiu a organizat Topul Firmelor- 2025, eveniment care a ajuns deja la a 32-a ediție a sa. Cu acest prilej au fost premiate firmele care au înregistrat cele mai bune rezultate în anul trecut, 2024.

 Catalogul emis cu această ocazie cuprinde toate firmele aflate în top. Au mai fost premiate cu diplome de onoare și de excelență, societățile care au ocupat primele 3 locuri consecutiv, în ultimii 3 și respectiv 5 ani.

“Acest eveniment este un barometru care ne arată forța economică a județului nostru.” – a precizat Alexandru Epîngeac, președintele Camerei de Comerț Giurgiu.

 La rândul său prefectul județului, Ion Ghimpețeanu, prezent la eveniment,  i-a felicitat pe  antreprenori pentru eforturile lor de până acum.

Acest eveniment aduce energie, creativitate și de ce nu, curajul dvs. de a resuscita economia județului Giurgiu. Știm cu toții că în spatele fiecărui succes stau oameni care au crezut în ideile lor așa cum și dvs. credeți în ideile dvs., stau oameni care au trecut peste obstacole și care au reușit să dea plus valoare comunității în care conviețuim.

Vă mulțumesc tuturor pentru că investiți aici, că oferiți locuri de muncă și așa cum spuneam, dați plus valoare comunității giurgiuvene. Administrația și mediul de afaceri nu trebuie să fie din două lumi separate, ci mai degrabă parteneri pentru dezvoltarea județului.

În continuare prefectul județului a precizat că  Instituția Prefectului „va fi un partener deschis pentru toți cei de aici și nu numai, felicitându-i pe cei ce au fost premiați în cadrul Galei TOP – Ediția 2025.

Din partea Consiliului Județean Giurgiu a fost prezent vicepreședintele  George Dobre,  alături de subprefectul Dragoș Udvuleanu.

De remarcat efortul președintelui Camerei de Comerț și Agricultură Giurgiu, care în ciuda contextului de austeritate prin care trec instituțiile la nivel național a reușit să organizeze un astfel de eveniment care s-a bucurat de toate igredientele, ce le-au creat invitaților premiați, un cadru extrem de plăcut și de relaxant.

(Jurnal) 

